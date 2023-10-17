أستاذ قانون: نحن بصدد شعب تجرى عليه مجازر وجرائم ضد الإنسانية

قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يجب أن تكون المواقف فردية للشعب العربي بالنسبة للقضية الفلسطينية، معقبا: “مثلما حدث فى 1973 كانت هناك مواقف عربية جماعية أن الأن تحت هذه المذابح الشديدة التي تجريها دولة الاحتلال، فلا بد من أن تقف الدول العربية خلف مصر”.

وأضاف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أننا الآن بصدد شعب تجري عليه مجازر وجرائم ضد الإنسانية، موضحا أنه يتوقع أن يتواجد حضور كبير للقمة العربية المرتقبة بالقاهرة السبت المقبل.

وتابع الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أنه لابد أن يكون هناك تضافر حول مصر والجميع يتحدث بلغة وكلمة واحدة عن طريق مصر.