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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأبيض اللافت.. علياء بسيوني تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

علياء بسيوني
علياء بسيوني

حرصت علياء بسيوني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها برفقة ابنتها.

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خطفت علياء بسيوني الأنظار في الصورة بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.
كشفت التصميم عن رشاقتها وقوامها المثالي، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت علياء بسيوني على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية و الغير مبالغ فيها.
 

علياء بسيوني
علياء بسيوني
علياء بسيوني
علياء بسيوني
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