سامح عاشور: ما تفعله إسرائيل جرائم حرب.. وأدعو المحامين لعمل ملف في الجنائية الدولية

أدان سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، مجزرة مستشفى المعمداني، قائلاً : إستمرار لمهزلة تاريخية تجري على الاراضي العربية المحتلة".

تابع عاشور خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " لا أتسطيع أتفهم موقف الجامعة العربية التي لم تنعقد، حتى الان في إجتماع طاريء؟، ماذا ينتظر أن يحدث حتى تنعقد ؟ ماذا أكثر من الحصار والتجويع والمهانة؟ ".

واكمل نقيب المحامين الأسبق : "كرامتنا العربية اصبحت في محك وعيب الجامعة العربية تظل متوقفة عن إتخاذ موقف واضح ".

وتوعد عاشور سلطات الاحتلال بالتعاون بين المحامين المهتمين بالقانون الجنائي الدولي بالتعاون مع إتحاد المحامين العرب لتجهيز ملف لملاحقة المجرمين في المحاكم الدولية والمحلية و ما تفعله إسرائيل جرائم حرب، وأدعو زملائي المحامين لعمل ملف في الجنائية الدولية."

وجه رسالة للعالم والمجتمع الدولي قائلاً : " أين أنتم ؟ العالم الحر المتغني بالديموقراطية والسلام أين ذهبوا؟ وهم أشبه بالحيوانات ".

ودعا البلاد العربية لاتخاذ مواقف صريحة وعاجلة بسحب السفراء من تل أبيب، قائلاً : ادعوهم لموقف واضح في ضوء هذا التطور الخطير ".