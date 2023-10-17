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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التعاون الإسلامي تدين استهداف المستشفي المعمداني في غزة

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

أدان الأمين العام لـ منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى الفلسطينيين بينهم النساء والأطفال، معتبرًا ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإرهاب دولة منظم، يستحق المساءلة والعقاب.

ووفقا لبيان منظمة التعاون الإسلامي، حمل طه الاحتلال الإسرائيلي تبعات جرائمه وممارساته الإرهابية واعتداءاته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، التي تتنافى مع جميع القيم الإنسانية وتشكل انتهاكاً فاضحًا للقانون الدولي الإنساني.

وجدد الأمين العام للتعاون الإسلامي دعوته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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