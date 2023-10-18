لميس الحديدي باكية: ما يحدث في غزة الآن «إبادة» لم نر مثيلاً لها |شاهد

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على صورة الطفلة التي استشهدت مساء أمس عقب القصف الإسرائيلي الغاشم على مستشفى المعمداني، قائلة: "هذه يد لطفلة شهيدة توفيت وهي ماسكة الأكل ملحقتش تاكل وهي كانت جريحة تتلقي العلاج في المستشفى".

قالت "لميس الحديدي" خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، أقدم هذه الصورة هدية للرئيس الأمريكي جو بايدن ومجلس الأمن الذي رفض وأسقط مشروع القرار الروسي أمس.

وتابعت "لميس الحديدي" أن هذه الصورة نذكر بها العالم الحر الذي يطالب بحق إسرائيل بالدفاع عن النفس، وهؤلاء يقضون حياة الأطفال ويقتلـ ـون الرضع.

وانهارت لميس الحديدي باكية: "نحن في لحظة فارقة.. ما يحدث الآن هو إبادة تحت سمع وأنظار وأبصار وموافقة عالم مُدعي أنه حر ونحن أمام جرائم حرب لم نر مثيلاً لها يتحدثون عن حقوق الإنسان وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والتطهير العرقي، نحن الآن في حالة كفر بمبادئ الغرب المزيفة لا يبقى سوى العالم العربي والإسلامي وإذا لم يتخذ العالمين العربي والإسلامي موقفاً واضحاً وحاسماً من هذا البطش والابادة لا مواربة فيه فسوف يذكر التاريخ أننا خذنا أنفينا وخذلنا هذا الشعب".



وأكملت لميس الحديدي: "مشاهد لا يحتملها بشر أنا غطيت حروب كثيرة جداً هذه مشاهد غير مسبوقة هو في إيه؟ العالم اللي بيتفرج علينا إيه؟ الناس دي جرافيكس مافيش إنسانية ولا رحمة".