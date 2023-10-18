عاجل
مياه الفيوم: نستعد لانطلاق مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي زاوية الكرادسة |صور صحف الإمارات اليوم.. الرئيس السيسي يدين استهداف مستشفى المعمداني بغزة.. الأزهر: لا تعتمدوا على الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس.. والأردن يلغي قمة رباعية مع بايدن لأول مرة في مستشفيات الصحة.. مناظير الفيوم العام تستأصل أوراما بدون جراحة مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس يحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر الحبس والغرامة عقوبة تسليم القمامة للمنشآت دون ترخيص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي باكية: ما يحدث في غزة الآن «إبادة» لم نر مثيلاً لها |شاهد

لميس الحديدي
لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على صورة الطفلة التي استشهدت مساء أمس عقب القصف الإسرائيلي الغاشم على مستشفى المعمداني، قائلة: "هذه يد لطفلة شهيدة توفيت وهي ماسكة الأكل ملحقتش تاكل وهي كانت جريحة تتلقي العلاج في المستشفى". 

 

قالت "لميس الحديدي" خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، أقدم هذه الصورة هدية للرئيس الأمريكي جو بايدن ومجلس الأمن الذي رفض وأسقط مشروع القرار الروسي أمس. 

 

وتابعت "لميس الحديدي" أن هذه الصورة نذكر بها العالم الحر الذي يطالب بحق إسرائيل بالدفاع عن النفس، وهؤلاء يقضون حياة الأطفال ويقتلـ ـون الرضع. 

 

وانهارت لميس الحديدي باكية: "نحن في لحظة فارقة.. ما يحدث الآن هو إبادة تحت سمع وأنظار وأبصار وموافقة عالم مُدعي أنه حر ونحن أمام جرائم حرب لم نر مثيلاً لها يتحدثون عن حقوق الإنسان وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والتطهير العرقي، نحن الآن في حالة كفر بمبادئ الغرب المزيفة لا يبقى سوى العالم العربي والإسلامي وإذا لم يتخذ العالمين العربي والإسلامي موقفاً واضحاً وحاسماً من هذا البطش والابادة لا مواربة فيه فسوف يذكر التاريخ أننا خذنا أنفينا وخذلنا هذا الشعب". 

 وأكملت  لميس الحديدي: "مشاهد لا يحتملها بشر أنا غطيت حروب كثيرة جداً هذه مشاهد غير مسبوقة هو في إيه؟ العالم اللي بيتفرج علينا إيه؟ الناس دي جرافيكس مافيش إنسانية ولا رحمة". 

 

لميس الحديدي مستشفى المعمداني رئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار عنيف يهز تل أبيب.. المقاومة الفلسطينية تقصف مطار بن جوريون

تبرير للجريمة.. أول تعليق من أمريكا بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة

انتهى الوقت.. وزير الخارجية الإيراني يتوعد بعد استهداف مستشفى المعمداني

مستجدات الطقس.. موجة أمطار على عدة مناطق بالبلاد لمدة 72 ساعة قادمة

دعاء لأهل غزة بعد قصف مستشفى المعمداني.. اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار على المحافظات خلال الساعات المقبلة

500 شهيد.. حماس تعلق على مجزرة مستشفى المعمداني وسط غزة: إبادة جماعية

اقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في الأردن| شاهد

ترشيحاتنا

بعد مجزرة المعمداني.. آلاف المتظاهرين في الأردن

أصبحت تتساقط يوميًا.. دفن جثامين شهداء مستشفى المعمداني بغزة في مقبرة جماعية|شاهد

إضافة استهداف مستشفى المعمداني.. اقتراح روسي بشأن مشروع قرار يناقشه مجلس الأمن

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 18-10-2023

قصف مستشفى المعمداني.. أحمد موسى يطالب بمحاكمة نتنياهو.. فيديو

دعاء بعد الفجر للرزق مجرب ومستجاب.. احرص عليه قبل طلوع الشمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض اللافت.. علياء بسيوني تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

بدون بيض.. طريقة عمل المايونيز في البيت

لماذا تحدث الحساسية الغذائية؟.. تفاصيل صادمة

إسرائيل بينها.. تحذيرات لهذه البلدان من متغير كورونا الجديد في الشتاء |تفاصيل

فيديو

سامعني.. طفل يحاول التأكد من أن شقيقه مازال حيًا بعد قصف مستشفى غزة|شاهد

«بديش أموت ياربي».. صدمة طفل فلسطيني بعد دخول منزله المُدمر بسبب القصف الإسرائيلي|شاهد

مشهد مؤثر للهلال الأحمر التونسي ترحمًا على أرواح ضحايا مستشفى غزة |شاهد

تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني.. لقطات جديدة لمسيرة حاشدة في رام الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ