إلغاء قمة العرب بايدن في الأردن.. سبب آخر بخلاف قصف مستشفى المعمداني

يشهد قطاع غزة أسوأ كارثة إنسانية بعد إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على قصف مستشفى المعمداني الأهلي داخل القطاع مما تسبب في استشهاد ما يقارب من 1000 فلسطيني، إضافة إلى عشرات بل مئات الجرحى والمصابين، والذين كانوا قد لجئوا للمستشفى للاحتماء به خوفا من الضربات الإسرائيلية المتواصلة والتي دخلت يومها 12.

وعمت حالة من الغضب الواسع والحزن الشديد داخل الدول العربية بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة، وانتشار واسع للصور والفيديوهات التي أبرزت حجم الدمار والتضحيات وأكوام الجثث الملقاة على الأرض في أسوأ كارثة إنسانية على الإطلاق يعيشها القطاع، وهو ما وصفه بالإبادة الجماعية من قبل من شاهدوا الفيديوهات الخاصة بما حدث في ساحة المستشفى.

إلغاء قمة العرب بايدن بالأردن

قد اتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الجيش الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني الأهلي العربي ووصفته بالـ "مجزرة".

وقالت إن مئات الفلسطينيين قتلوا حتى اللحظة، غالبيتهم من المرضى والأطفال والنساء.

‏‎وأوضحت الوزيرة أن الجيش الإسرائيلي "كسر كل الأعراف والمواثيق والقوانين الإنسانية، وقتلوا المرضى والمواطنين المستأمنين من قصفه في كل مكان بقطاع غزة"، مناشدة دول العالم والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإنسانية بإنقاذ الفلسطينيين مما وصفتها بـ" الإبادة المتعمدة".

فيما أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلغاء القمة الرباعية التي كان مقرراً انعقادها في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء القصف.

وأشار أبو زيد إلى أن "القرار جاء بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية".

بدوره، أعلن الأردن عدم عقد القمة، حيث أرجع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الخطوة إلى أن "القمة لن تكون قادرة على أخذ قرار وقف الحرب".

فيما كشف مصدر مسؤول، إن امتصاص حالة الغضب التي قد تترتب على لقاء الزعماء العرب مع الرئيس بايدن الذي تدعم بلاد إسرائيل وينحاز لها دائما ضد الشعب الفلسطيني كان الدافع الأساسي، خاصة وأن شعوب المنطقة تطالب بمقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لرفضهم الاستماع للحقيقة وخضوعهم لدولة الاحتلال الإسرائيلي ومساندتها في أفعالها الإجرامية.

وصرّح المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة: "نعتبر إسرائيل مسئولة عن هذه المذبحة، ونريد ملاحقة المسئولين عنها".

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء إن استهداف مستشفى الأهلي "جريمة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها أو أن نجعلها تمر بدون حساب"، مضيفا أن "أي كلام غير وقف هذه الحرب لن نقبل به من أحد".

وأضاف "أنها جريمة لا تغتفر وبذلك تكون حكومة الاحتلال قد تخطت كل الخطوط الحمراء ولن نسمح لها بالإفلات من المحاسبة والعقاب".

وكان الرئيس الفلسطيني، قطع زيارته إلى الأردن والعودة إلى فلسطين على الفور.

ودعا إلى عقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية، إثر القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني.

من جهته، قال رياض منصور المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة، بينما كان يقف مع المندوبين العرب لدى المنظمة يوم الثلاثاء، إنهم "جميعا غاضبون من الهجوم العنيف الذي تعرض له مستشفى في غزة، وحمل إسرائيل المسؤولية عنه".

وقال منصور للصحفيين في الأمم المتحدة: "ندين هذا العمل بأشد العبارات الممكنة ونحمل إسرائيل المسؤولية عن هذه المذبحة، هذه الجريمة، ويتعين أن يمْثل المسؤولون عن هذه الجريمة أمام العدالة".

وألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء زيارة مقررة إلى الأردن بعد زيارة لإسرائيل في أعقاب قصف المستشفى.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إنه "بعد التشاور مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وفي ضوء أيام الحداد التي أعلنها الرئيس الفلسطيني عباس، سيؤجل الرئيس بايدن سفره إلى الأردن والاجتماع المزمع مع هذين الزعيمين والرئيس المصري السيسي".

وأضاف المسؤول: "أنه يتطلع إلى التشاور شخصيا مع هؤلاء القادة قريبا، ووافق على البقاء على اتصال منتظم ومباشر مع كل منهم خلال الأيام المقبلة" .

وقال البيت الأبيض في أول بيان له عقب الأحداث المؤسفة التي حدثت بمستشفى الأهلي إن الرئيس جو بايدن سيؤجل سفره إلى الأردن والاجتماع الذي كان مقرراً مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء في البيان الأمريكي، أن "الرئيس أرسل خالص تعازيه للأرواح البريئة التي فُقدت في قصف المستشفى في غزة"، مشيرا إلى أن بايدن "يتطلع إلى التشاور شخصيا مع القادة الثلاثة قريبا، وسيبقى على اتصال مستمر ومباشر مع كل منهم خلال الأيام المقبلة".

ومن المقرر أن يزور بايدن إسرائيل، اليوم الأربعاء للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الرئيس الأمريكي في طريقه بالفعل نحو إسرائيل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن المنظومة الطبية في غزة تنهار بشكل كامل وبحاجة ماسة إلى المساعدات، مشددا على ضرورة دخول المساعدات المصرية المتوقفة أمام معبر رفح، بشكل عاجل.

انتهاكاً لأحكام القانون الدولي

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

ووجه الأزهر الشريف نداء إلى الأمة العربية والإسلامية: على الأمة العربية والإسلامية أن تعيد النظر جذريًّا في الاعتماد على الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس، وعلى الفلسطينيين أن يثقوا في أنَّ الغرب بكل ما يملك من طاقاتٍ عسكريةٍ وآلاتٍ تدميريةٍ ضعيف وخائف حين يلقاكم أو تلقونه، فهو يقاتلُ على أرضٍ غير أرضه ويدافع عن عقائد وأيديولوجيات بالية عفا عليها الزمن، وأصبحت من المضحكات المبكيات، وعليكم أن تواجهوه معتصمين بالله ورسوله محمد صلَّى الله عليه وسلَّم، وبصمودكم في وجه هجماتِه الوحشية البربريَّة، وما مقدار الغرب في ميزان الصومال وأفغانستان منكم ببعيدٍ، وعلى الأمة الإسلامية أن تستثمر ما حباها الله به من قوة وأموال وثروات وما تملكه من عُدةٍ وعتادٍ، وأن تقف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم الذي يواجه عدوًّا فقد الضَّمير والشعور والإحساس، وأدار ظهرَه للإنسانيَّة والأخلاق وكل تعاليم الرسل والأنبياء، وعليكم أن تستجيبوا لقوله تعالى: {وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}، وإن شئتم معرفة طبيعة عدوِّكم على حقيقتِه فتأمَّلوا جيدًا قوله تعالى: {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً}.

وقال: "رحم الله شهداءنا الأبرار، وجزى وحوش الأدغال بما هي أهلٌ له".

وأدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ما وصفها بـ"جرائم حرب"، مطالباً الغرب بإيقاف هذه "المأساة" فوراً.

وكتب في تغريدة على حسابه بموقع إكس، تويتر سابقاً: "أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم".

وأدانت الطائفة الإنجيلية بمصر، القصف الإسرائيلي لـ مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين.

كما أعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن حزنه الشديد إزاء استخدام العنف الوحشي غير المُبرَّر، وقصف منشآت مدنية، وهو ما يؤكد تجاوز إسرائيل القانون الدولي والتعدي على جميع القيم الإنسانية.

وقال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن جيش الاحتلال يرتكب مجازر في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، لعل آخرها المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني بغزة، وقتله لأكثر من 500 من المرضى والمدنيين، وهو ما يضاف إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال منذ 10 أيام.

وأضاف عبد اللطيف، في بيان، أن المجازر الإسرائيلية التي ترتكب يوميا في حق الفلسطينيين الأبرياء واستهداف المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية تُعد انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف المجازر الإسرائيلية التي ترتكب في حق المدنيين الأبرياء وحماية الأطفال والنساء والشيوخ والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمواطنين الأبرياء.

وأشاد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، بموقف مصر الثابت والراسخ لدعم القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مؤكدا أن مصر ستظل السند للشعب الفلسطيني، معلنا رفضه لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، لافتا إلى أن قصف القوات الإسرائيلية المستشفى المعمداني سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة ويخلق حالة من عدم الاستقرار، ومن ثم على المجتمع الدولي سرعة التدخل، ووقف الممارسات الإجرامية التي يمارسها جيش الاحتلال، ووقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني فورا، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

وأدانت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة المستشار محمد عبد النعيم قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف مستشفى الأهلي المعمداني، والذي يعد استمرار لجريمة الإبادة الجماعية التي تقوم قوات الاحتلال بارتكابها منذ 12 يوما.

وناشدت المنظمة المؤسسات الدولية والدول الكبرى التدخل لوقف هذه الجريمة مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، لارتكاب هذه الجرائم داخل الأراضي الفلسطيني، والتي قامت بالتوقيع على ميثاق روما، مما يمد اختصاص المحكمة له.

كما أدانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بأشد العبارات وبكل استياء تصاعد الأحداث في قطاع غزة ومشاهد القتل الوحشي المؤسفة والمحزنة للأطفال والأبرياء.

وإذ تستنكر الحملة الرسمية للمرشح السيسي، هذا القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة بشكل غير مسبوق، فإن الحملة تعتبر هذا القصف المتعمد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتهيب بالمجتمع الدولي سرعة التدخل لوقف القصف والاستهداف الجماعي لمثل هذه الأهداف المدنية، وذلك حتى لا تتفاقم الأحداث لتتحول لكارثة بشرية سيكون الخاسر الأكبر فيها هو الإنسانية.