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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف تفاصيل زيارة بايدن لـ إسرائيل

بايدن نتنياهو
بايدن نتنياهو

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطرح أسئلة صعبة على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين خلال زيارته إلى تل أبيب.

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي، أن بايدن يريد الاطلاع على أهداف الإسرائيليين في الأيام المقبلة.

وأضاف كيربي، أن واشنطن متفائلة حيال قدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن قرار إلغاء زيارة بايدن للأردن تم بالتشاور وكان متبادلًا.

وقال كيربي في تصريحات صحفية، إن الرئيس جو بايدن يشعر بالغضب لاستهداف مستشفى المعمداني بغزة، موجهًا فريقه للأمن القومي بجمع المعلومات لمعرفة التفاصيل.

وأضاف "كلنا نريد أن نعرف ما حدث في الهجوم على مستشفى غزة"، لافتًا إلى أن بايدن يعتزم التحدث مع الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبدالفتاح السيسي في طريق عودته إلى واشنطن بعد زيارة إسرائيل.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شعوره "بالغضب والحزن" بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزة.

وقال بايدن "نرثي المرضى والكوادر الطبية وغيرهم من الأبرياء الذين قتلوا أو جرحوا في هذه المأساة".

وأشار إلى أنه أصدر توجيهاته لفريق الأمن القومي لمواصلة جمع المعلومات حول قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن إجراء الرئيس جو بايدن مباحثات هاتفية مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول قصف مستشفى المعمداني في غزة.

وكانت الطائرة الرئاسية الأمريكية أقلعت حاملة الرئيس جو بادين، متوجهة إلى الكيان الإسرائيلي، وذلك في زيارة مخطط لها لدعم إسرائيل في الحرب الدائرة بقطاع غزة.

وجاء ذلك بعد إعلان الخارجية الأردنية إلغاء القمة الرباعية الذي كان مقرر لها اليوم الأربعاء، بعد جريمة إسرائيل بقصف المستشفى المعمداني في جريمة حرب أسفرت عن مقتل أكثر من 500 من المدنيين داخل المستشفى.  

واستشهد ما يزيد عن 500 فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة ، بحسب ما أفادت وزارة الصحة مساء الثلاثاء.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة، حيث توافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأشار إلى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.

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