رسالة غاضبة من «زينة» عبر انستجرام: فوضنا ليك الأمر يا صاحب الأمر

وجهت الفنانة زينة رسالة غاضبة بعد الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على مستشفى المعمداني الأهلي بغزة.

وكتبت زينة عبر حسابها بموقع انستجرام : حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كفرة يا ظلمة.. أطفال ولا عملوا أي حاجة لأي مخلوق ، كل مشكلتهم إنهم انولدوا في عالم ظالم بلا إنسانية.. هايشتكوا للي خلقهم هو الوحيد القادر علي فجركم.. يارب اسمع منهم ومنا نجّي الباقي وانتقم من المجرم القاتل…فوضنا ليك الأمر يا صاحب الأمر .

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني، أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن التيار الكهربي انقطع عن مستشفى الشفاء، بحسب ما أوردته وكالة شهاب.

وذكر شاهد عيان، أن المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، كان يضم عددا من النازحين من منازلهم بعد تدميرها خلال غارات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يضم ما يقرب من 5 آلاف شخص.