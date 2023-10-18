إضافة استهداف مستشفى المعمداني.. اقتراح روسي بشأن مشروع قرار يناقشه مجلس الأمن

اقترحت روسيا إضافة التنديد بالهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني شمالي قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد المئات إلى القرار الذي صاغته البرازيل ومن المقرر أن يصوت عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

وقال دميتري بوليانسكي نائب مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة عبر تطبيق تيليجرام "اليوم استكملنا التعديل المتعلق باستنكار الغارات على غزة بالتنديد بالغارة على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)".

ويصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء على مشروع قرار صاغته البرازيل يدعو إلى هدنة إنسانية في الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع مطالبة روسيا والإمارات العربية المتحدة، مساء الثلاثاء، بإجراء جلسة عاجلة صباح اليوم الأربعاء في مجلس الأمن الدولي بشأن استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة.

واستشهد ما يزيد عن 500 فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة ، بحسب ما أفادت وزارة الصحة مساء الثلاثاء.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة، حيث توافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأشار إلى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.