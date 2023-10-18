بعد كارثة مستشفى المعمداني.. ارتفاع خرافي لـ أسعار الذهب عالميا |تفاصيل

أرتفعت أسعار الذهب عالميا إلى أعلي مستوي لها منذ 4 أسابيع، بسبب تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط وخاصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة بعد استهداف المستشفي المعمداني في القطاع.

وبسبب تزايد الصراع والتصعيد الجاري، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 6% تقريباً منذ هجوم حماس المباغت على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أدني مستوي لها في 7 أشهر قبل اندلاع الصراع في غزة، وذلك وسط موجة بيع حادة لسندات الخزانة الأمريكية، مما أضر بمبيعات الأصول التي لا تقدم عوائد بشكل كبير.

كما جاءت قفزة الذهب الحالية أيضاً رغم تفوق مبيعات التجزئة الأمريكية على كل التوقعات، كما تحسن الإنتاج الصناعي الشهر الماضي. وعززت هذه البيانات دوافع إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1937.60 دولار للأونصة في تمام الساعة 9:42 صباحاً بتوقيت سنغافورة، فيما استقر مؤشر بلومبرج للدولار الفوري، وارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم كذلك.