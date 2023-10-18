عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد كارثة مستشفى المعمداني.. ارتفاع خرافي لـ أسعار الذهب عالميا |تفاصيل

أسعار الذهب
أسعار الذهب

أرتفعت أسعار الذهب عالميا إلى أعلي مستوي لها منذ 4 أسابيع، بسبب تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط وخاصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة بعد استهداف المستشفي المعمداني في القطاع.

وبسبب تزايد الصراع والتصعيد الجاري، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 6% تقريباً منذ هجوم حماس المباغت على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أدني مستوي لها في 7 أشهر قبل اندلاع الصراع في غزة، وذلك وسط موجة بيع حادة لسندات الخزانة الأمريكية، مما أضر بمبيعات الأصول التي لا تقدم عوائد بشكل كبير.

كما جاءت قفزة الذهب الحالية أيضاً رغم تفوق مبيعات التجزئة الأمريكية على كل التوقعات، كما تحسن الإنتاج الصناعي الشهر الماضي. وعززت هذه البيانات دوافع إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1937.60 دولار للأونصة في تمام الساعة 9:42 صباحاً بتوقيت سنغافورة، فيما استقر مؤشر بلومبرج للدولار الفوري، وارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم كذلك.

مصير المنطقة على المحك.. تغريدة عاجلة لأمين عام الأمم المتحدة بشأن غزة

الأرض المحروقة.. مخطط إسرائيلي جديد لتفريغ غزة من أهلها

غزة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستشفي المعمداني أسعار الذهب حماس إسرائيل الخزانة الأمريكية بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه رسميًا|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

انفجار عنيف يهز تل أبيب.. المقاومة الفلسطينية تقصف مطار بن جوريون

تبرير للجريمة.. أول تعليق من أمريكا بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة

انتهى الوقت.. وزير الخارجية الإيراني يتوعد بعد استهداف مستشفى المعمداني

440 جنيه دفعة واحدة| تراجع أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار على المحافظات خلال الساعات المقبلة

صور أقمار صناعية.. طلب عاجل من روسيا لـ إسرائيل بشأن المستشفى المعمداني

مستجدات الطقس.. موجة أمطار على عدة مناطق بالبلاد لمدة 72 ساعة قادمة

موضوعات متعلقة

رحلتها قصيرة جدا فى الحياة.. أصغر شهيدة في غزة

مصير المنطقة على المحك.. تغريدة عاجلة لأمين عام الأمم المتحدة بشأن غزة

الأرض المحروقة.. مخطط إسرائيلي جديد لتفريغ غزة من أهلها

مطبخ في العراء.. جمعيات تقدم الطعام لعائلات غزة النازحة

مستشفى المعمداني في غزة| حكاية صرح مسيحي خلده التاريخ وفضح الاحتلال

«الجمهورية»: تدهور الأوضاع في غزة يستوجب تحرك دول العالم لوقف التصعيد

الاحتلال يُحذّر مُجددًا سكان غزة بالتوجّه جنوبًا

ترشيحاتنا

رغم ثبات الطماطم.. تراجع كبير في أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق

شاهد: قوات أمريكية تغادر إنجلترا لتعزيز وجودها في الشرق الأوسط

جبناء.. مصطفى بكري يوجه رسالة حادة للعدو الصهيوني

شاهد| متظاهرون أتراك يحاولون اقتحام قاعدة أمريكية بعد مجزرة المعمداني

غدا.. انعقاد المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالأقصر

بعد اتهامه بإحياء زفاف إسرائيلي.. أول تعليق نارى من ناصيف زيتون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلتها قصيرة جدا فى الحياة.. أصغر شهيدة في غزة

نشرة المرأة والصحة| كل ما تحتاج معرفته عن موجة فيروس كورونا في الشتاء.. علياء بسيوني تثير الجدل بهذا الفستان

بفستان مخملي.. حورية فرغلي تستعرض أناقتها| شاهد

بالأبيض اللافت.. علياء بسيوني تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

فيديو

أصبحت تتساقط يوميًا.. دفن جثامين شهداء مستشفى المعمداني بغزة في مقبرة جماعية|شاهد

سامعني.. طفل يحاول التأكد من أن شقيقه مازال حيًا بعد قصف مستشفى غزة|شاهد

«بديش أموت ياربي».. صدمة طفل فلسطيني بعد دخول منزله المُدمر بسبب القصف الإسرائيلي|شاهد

مشهد مؤثر للهلال الأحمر التونسي ترحمًا على أرواح ضحايا مستشفى غزة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ