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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإصلاح والنهضة: دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء تمس السيادة المصرية

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة

ثمن حزب الإصلاح والنهضة الموقف التاريخي الذي تتخذه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالضغوط الدولية التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء في محاولة من تلك الأطراف تصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه إلى الأبد.

وأعلن الحزب فى بيان صحفى له عن تأييده الكامل لأي خطوة ستتخذها الدولة المصرية مهما كان الثمن، فإن الأمن القومي المصري ليس مثار للمناقشة ولا أمرًا يمكن التهاون فيه، وأن الحزب يدعم قرارات الدولة المصرية في كافة السيناريوهات التي تراها القيادة السياسية للتعامل مع تلك القضية ، وذلك تفويضًا مباشرًا ومفتوحًا من حزب الإصلاح والنهضة للدولة المصرية باتخاذ اللازم ودعمًا لا مشروطًا لكافة الخطوات التي ترتأيها الدولة المصرية.

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