خلال استقبال وفد الصحة.. بحث الوضع الطبي المتعلق بـ«حمى الضنك» بإحدى قرى قنا

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الوضع الصحي المتعلق بـ"حمى الضنك" بإحدى قرى محافظة قنا، خلال استقباله الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة، والدكتور باهر الدسوقى، أخصائى الوبائيات بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بقنا.

وثمن محافظ قنا، الدور الذي تقوم به وزارة الصحة والدعم المتواصل لمحافظة قنا، في ظل ما شهدته المحافظة من طفرة تنموية كبيرة في القطاع الطبي، فضلاً عن قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع المحافظة بإجراء القوافل الطبية لتقديم الخدمة الصحية بجميع القري والتجمعات البعيدة والمناطق النائية في مختلف ربوع المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن حمى الضنك إحدى الأمراض المتوطنة التي تنتقل عن طريق بعوضة الزاعجة المصرية، وتتواجد على تجمعات المياه العذبة، ولا تنتقل من إنسان إلى إنسان وتنتقل فقط عن طريق البعوضة من إنسان مصاب لآخر تصيبه.

وأضاف بدران أن أعراض المرض تتراوح من بسيطة إلى متوسطة، وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة ووجود آلام بالجسم، وتزول الأعراض تدريجيا في غضون أسبوع، خاصة مع الراحة التامة والإكثار من شرب السوائل وعلاج الأعراض "استخدام الباراسيتامول الخافض للحرارة"، ولا دور لاستخدام المضادات الحيوية، بل إن استخدامها قد يؤدي إلى مضاعفات، حيث يتم علاج الحالات المشتبهة البسيطة عن طريق الوحدات الصحية، بينما يتم توجيه الحالات المتوسطة إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات الطبية والعلاج، مؤكداً أن عدد المصابين بمستشفى حميات قنا لا يزيد على 10 مرضى.

فيما قال الدكتور باهر الدسوقى، أخصائى الوبائيات بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة المصرية تقصت الوضع الوبائي المتعلق بوجود حالات مرضية في نجع سندل التابع لقرية العليقات بمركز قوص، عبر توجيه فرق مركزية للقرية لمتابعة وتقييم الموقف والقيام بالتقصيات الميدانية لمناظرة الحالات المشتبه بها، وعمل التقصي الميداني وأخذ العينات البيئية، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأكد الدسوقى أن الوضع الصحى للمركز آمن ولا داعى للانزعاج، حيث إن علاج الحمى يبدأ من خلال إزالة تجمعات المياه العذبة وتغطيتها و نشر الوعي المجتمعي بشأن مكافحة تجمعات المياه العذبة.

وشدد أخصائى الوبائيات بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، على أهمية التثقيف الصحي وتوعية المواطنين بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لمكافحة انتشار وتكاثر البعوضة وتوعية المواطنين بشأن التعامل مع المياه العذبة وتغطيتها وعدم ترك أي تجمعات للمياه، حيث لا تألو وزارة الصحة جهداً لتوفير الأدوية اللازمة بالوحدات و المستشفيات وعمل قوافل طبية خاصة في تخصص الباطنة والحميات التى تتنقل دوريًا لتغطية جميع القرى والنجوع.