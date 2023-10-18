العالم يبرز تحذير الرئيس من مخطط التهجير القسري لسكان غزة إلى سيناء

أبرزت وسائل إعلام عالمية، اليوم "الأربعاء"، تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من مخطط التهجير القسري لسكان غزة إلى مصر.

وسلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء على رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي فكرة التهجير القسري لسكان غزة إلى مصر.. ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، قوله "إن الأحداث الحالية في غزة ليست مجرد عملية عسكرية ضد حماس، لكنها محاولة لتهجير المدنيين الفلسطينيين إلى مصر".



من جانبها، أبرزت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أهم ما ورد في كلمة الرئيس السيسي ، ونقلت رفض السيسي أي محاولة لنقل فلسطيني غزة إلى شبه جزيرة سيناء.

وأشارت إلى تحذير الرئيس السيسي إلى أن تهجير الفلسطينيين قد يحول المنطقة إلى صراع فى اتجاه إسرائيل، وقال:"إنه في حال انطلقت مثل هذه الهجمات من الأراضي المصرية، قد تتحمل مصر المسؤولية، وهذا بدوره سيفتح الباب أمام رد من إسرائيل".

وسلط موقع (يو إس نيوز) الأمريكي الضوء على ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن الملايين من المصريين يرفضون التهجير القسري للفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، موضحا أن أي تحرك من هذا القبيل سيحول سيناء إلى قاعدة لهجمات ضد إسرائيل.

ونقل الموقع عن الرئيس السيسي قوله: إن قطاع غزة يخضع فعليا للسيطرة الإسرائيلية ويمكن بدلا من ذلك نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب الإسرائيلية حتى يتم التعامل مع المسلحين.

كما أوضح الرئيس السيسي: أن "ما يحدث الآن في غزة هو محاولة لإجبار السكان المدنيين على استقبال اللاجئين وهجرتهم إلى مصر، وهو أمر لا ينبغي قبوله".

وأضاف: أن "مصر ترفض أي محاولة لحل القضية الفلسطينية بالسبل العسكرية أو من خلال تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم، وهو ما سيأتي على حساب دول المنطقة".

وتحت عنوان "السيسي يحذر من نزوح الفلسطينيين إلى مصر"، نشر موقع "فوربس" تحذير الرئيس السيسي، من مخاطر "التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، ومن أي خطوة من هذا القبيل ستحول شبه جزيرة سيناء إلى قاعدة لهجمات ضد إسرائيل".

ونقل الموقع عن الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع المستشار الألماني أولاف شولتز، قوله إن نزوح غزة سكان إلى مصر سيشكل سابقة "لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن".

وأشار إلى أنه "إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، فيمكنني أن أدعو الشعب المصري للخروج والتعبير عن الرفض لذلك، سوف ترى ملايين المصريين في الشارع".

وأشار السيسي إلى أنه يمكن بدلا من ذلك نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب في إسرائيل ،حتى يتم انتهاء التعامل مع المسلحين".

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أنه بعد محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي باللوم على الغارات الجوية الإسرائيلية على معبر رفح بين غزة ومصر في فشل إيصال المساعدات إلى سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.

وحذر الرئيس السيسي من أن "تهجير" الفلسطينيين من غزة إلى مصر يعني أن ذلك سيحدث للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

وقال "بعد ذلك فإن الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها والتي يتحدث عنها العالم سيصبح من المستحيل تنفيذها لأن الأرض موجودة لكن الشعب ليس موجودا، لذلك أحذر من خطورة هذا الأمر".