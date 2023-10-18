جثث في كل مكان.. شهود عيان يكشفون تفاصيل مأساة مستشفى المعمداني

كشفت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، نقلا عن شهود عيان، تفاصيل مروعة عن مأساة مستشفي الأهلي المعمداني في قطاع غزة بعد قصفها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب “إن بي سي”، قال محمد الترك، شاهد العيان، إنه رأي وميضا ساطعا عندما نظر إلى السماء قبل الهجوم الصاروخي الذي قال إنه أدى إلى مقتل اثنين من أصدقائه وإصابة كثيرين آخرين في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وقال لشبكة “إن بي سي نيوز”: “عندما نظرنا للأعلى، سقط صاروخ.. وفي المستشفى، كانت جثث الأطفال والنساء وكبار السن متناثرة في كل منعطف”.

وقال محمد أبو فلة، الذي كان يبحث عن عائلته وهرع إلى المستشفى “لم أتمكن من الوقوف على قدمي من هول المشهد”.

وأضاف: “عندما وصلت إلى موقع الانفجار، كان الأمر كما لو كنت في مشهد من مشهد يوم القيامة، والحرائق في كل مكان، وكانت هناك انفجارات لم نعرف ماهيتها بالضبط، وسيارات مشتعلة”.

وأمس، قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفي الأهلي المعمداني وسط قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات.

وأدان كبار القادة الأوروبيين الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني وسط قطاع غزة، وحثوا على تحديد المسؤولية لكنهم لم يصلوا إلى حد إلقاء اللوم بشكل مباشر، كما طلب الكرملين من إسرائيل تقديم أدلة على عدم تورطها في الانفجار.