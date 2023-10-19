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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل منتصف ديسمبر المقبل

صدى البلد

 ينطلق خلال الفترة من 13- 14 ديسمبر المقبل المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC)، الذي تنظمه وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعية, بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلِف دول العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية, وذلك بمدينة الرياض.


و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أوضح  وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, أن هذا المؤتمر يأتي تجسيداً لاهتمام القيادة الرشيدة بتطوير سوق العمل السعودي، وتعزيز مستوى جاذبيته وتنافسيته عالمياً، من خلال توفير المؤتمر لمنصة فريدة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات والممارسات المبتكرة لنخبة من المتخصصين في هذا المجال، مشيراً إلى أن المملكة ترغب في أن يكون سوق العمل السعودي؛ نموذجاً يُحتذى على المستوى الدولي في تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

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وقال: "إن المؤتمر هو الأول من نوعه الذي يسعى لتوفير منصة عالمية موحدة تجمع جميع الأطراف من حكومات ومؤسسات وخبراء وأكاديميين ومهتمين، لطرح الرؤى وتوحيد الجهود لتطوير سوق العمل، حيث يمكن الاستفادة من تلك الخبرات في الخروج بحلول إبداعية تساعد على مواجهة التحدّيات العالميّة المشتركة.
وأشار معاليه إلى أن أعمال المؤتمر تركز على 8 مسارات رئيسية هي: أبرز المؤثرات والاتجاهات في سوق العمل عالمياً، والمهارات والإنتاجية، وأنماط العمل الحديثة والعمل عن بّعد، إلى جانب السياسات والتشريعات الخاصة بأسواق العمل وسبل تطويرها، وآثار التطور التقني والذكاء الاصطناعي على مستقبل أسواق العمل، كذلك تجارب الدول في إعادة هيكلة سوق العمل والدروس المستفادة منها، والمساواة وبيئة العمل.
ولفت النظر إلى أن المؤتمر سيساعد على الخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة التحديات ووضع الحلول المشتركة عالمياً، وتعزيز قدرات المجتمع الدولي على تلبية احتياجات سوق العمل، حيث يلتقي العرض والطلب على القوى العاملة، مؤكداً أن نجاح الأهداف الطموحة للمؤتمر يتطلّب مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصّصين في سوق العمل، والمهتمّين بهذا القطاع على مستوى العالم.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين بالاطلاع على المزيد من المعلومات عن المؤتمر الدوليّ لسوق العمل إلى زيارة: www.globallabormarketconference.com.

التطور التقني التنمية الاجتماعية الدروس المستفادة الذكاء الاصطناعي السياسات والتشريعات العرض والطلب العمل عن ب عد المسؤولين الحكوميين

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