حرق العلم الإسرائيلي أمام مقر نقابة الصحفيين تضامنا مع الشعب الفلسطيني

أحرق الصحفيون العلم الإسرائيلى، خلال الوقفة الاحتجاجية التى نظموها اليوم من أمام نقابة الصحفيين ، للتضامن مع الشعب الفلسطينى البطل.

القضية الفلسطينية

وردد المشاركون فى الوقفة هتافات منها :"فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية، الموت الموت لإسرائيل، غزة غزة رمز العزة، شد حيلك يا فلسطين المقاومة هى الحل، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، الطوفان فى فلسطين ما نخلى صهيونى سليم".

وكان أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، تضامن المحاميين والمهندسين في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها النقابة اليوم لدعم سبل القضية الفلسطينية، وتنسيق الجهود والتحركات خلال الأيام القليلة المقبلة بين النقابات، وذلك على ضوء المستجدات الأخيرة، واستمرار المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني العربي الشقيق.

كما أعلن مجلس النقابة عن إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين، والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه، ودعوة أعضاء المجلس، والجمعية العمومية للتبرع فى هذا الحساب.

ووجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة لنقباء، ومجالس النقابات المهنية لاجتماع بمقر النقابة مطلع الأسبوع القادم لتنسيق الجهود المشتركة؛ لدعم الشعب الفلسطينى البطل فى مواجهة آلة الحرب الصهيونية.

ويعلن مجلس النقابة أنه سيخاطب الاتحاد الدولى للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة للمطالبة بفتح تحقيق دولى فى جرائم الحرب الصهيونية، واستهداف الصحفيين، وناقلى الحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة قتلة الصحفيين بالتنسيق مع نقابات الصحفيين المعنية.

نقابة الصحفيين التبرع بأدوات السلامة المهنية

كما قرر مجلس نقابة الصحفيين التبرع بأدوات السلامة المهنية الموجودة بمقر النقابة للصحفيين الفلسطينيين، وفتح الباب أمام الزملاء للتبرع بأية أدوات للسلامة المهنية، والإسعاف والإغاثة.