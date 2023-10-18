إحنا معاك ياريس .. مظاهرات حاشدة لتأييد السيسي برفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء | والآلاف يرفعون لافتات بهذه العناوين

حالة من الغضب عبر عنها الشعب المصري في كافة المحافظات لإعلان رفضه لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء لما له من تبعات من شأنها حل دولة فلسطين وزعزعة الامن المصري الذي سيحول أرض سيناء إلى نقطة انطلاق المقاومة الفلسطينية وفقا لما أوضحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالمستشار الألماني أولاف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، اليوم لعقد مؤتمر صحفي لإجراء مشاورات لوقف التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وخرج الآلاف من المصريين للشارع في جميع المحافظات المصرية ومن جميع فئات المجتمع في وقفات سلمية تعبيرا عن تأييدهم لتصريحات الرئيس السيسي اليوم .

محافظة دمياط

نظم الآلاف من أهالي محافظة دمياط عددا من المسيرات الحاشدة من مدن وقرى المحافظة حتى وصلوا إلى ميدان الساعة لدعم وتأييد ومساندة القضية الفلسطينية وإعلان رفضهم لما يحدث للشعب الفلسطيني من قصف وانتهاكات.

وتجمهر الآلاف من أهالي دمياط بعد المؤتمر وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي صباحا وبعدما رفض تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء وأكد على دعم القضية الفلسطينية ، لذا استجابت الحشود ونزلو الميادين للتاكيد على رفضهم التام لما يحدث في فلسطين واستمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية.

وحمل الشباب من الطلبة والرجال والسيدات أعلام مصر وفلسطين مرددين هتافات ، خلف تجمهر لمحاميين دمياط بحضور قيادات المحافظة من مختلف أنحاء المحافظة مرددين " بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، لا لتهجير الفلسطينيين ، وفلسطين عربية ".

محافظة جنوب سيناء

نظم المئات من أهالي الغردقة وقفة احتجاجية كبيرة بمشاركة مختلف الأطياف للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وردد المشاركون الهتافات المنددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال بالعدوان الإسرائيلي على غزة واستهدف المستشفيات والمدنيين العزل، قائلين: خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.. على القدس رايحين شهداء بالملايين.. افتحوا الحدود وإحنا نروح.

محافظة مطروح

شهدت محافظة مطروح خروج أعداد من المواطنين في تظاهرات للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة بعد الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني.

وتعالت هتافات المواطنين الداعمة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى من بينها "بالروح بالدم... نفديك يا شهيد" ورفع الاعلام الفلسطينية.“ خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود”،“ غزة فلسطينية وسيناء مصرية”،“ القدس عربية”،“ لا اله الا الله الشهيد حبيب الله”.

محافظة الغربية

نظم المئات من المحامين أمام مجمع محاكم المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وقفة احتجاجية تضامنية لليوم الثاني على التوالي لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بسيناريو الاعتداءات المستمرة للقوات الاحتلال الإسرائيلي علي الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

كما رفع المحامون صورا ولافتات تنديدا بالاعتداءات رافضين الصمت الدولي الغربي ومطالبين بأهمية التحرك العربي لمواجهه العدوان الإسرائيلي على شعب غزة .

كما طالبوا بالضرورة فتح معبر رفح سعيا لإدخال المساعدات ودعم الأسر والعائلات الفلسطينية من خلال مدهم بالغذاء والمستلزمات الطبية.

كما شهدت منطقة الاستاد بطنطا بمحافظة الغربية عصر اليوم خروج مسيرات حاشدة للأعضاء الأحزاب السياسية وطلاب المدارس والكليات والمعاهد لدعم السيسي رئيس الجمهورية وإعلان تضامنهم مع الأشقاء في القضية الفلسطينية ورفض التهجير وعدوان الاحتلال الإسرائيلي علي المدنيين بالقطاع غزه .

محافظة شمال سيناء

شهدت منطقة ميدان الساعة بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، مظاهرات حاشدة لأبناء المحافظة لتأييد الرئيس السيسي للمطالبة بسرعة فتح معبر رفح لادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للاشقاء في قطاع غزة، ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء والذي تحاول إسرائيل أن تنفذه من خلال الضغوط على الفلسطينيين وتشديد الحصار عليهم .



توافد المئات من مختلف مراكز المحافظة، وأعضاء وممثلي الاحزاب السياسية والطلاب الجامعة وممثلي النقابات والجمعيات الأهلية والقوي الشعبية بالمحافظة للتنديد بالمخطط الاسرائيلي لتهحير الفلسطينيين من قطاع غزة الي سيناء ورفض العدوان الاسرائيلي الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين.

وطالبوا بسرعة دخول المساعدات الإنسانية وقوافل الإغاثة الي قطاع غزة عن طريق معبر رفح البرى لإنقاذ المصابين والأطفال والنساء وتلقي العلاج اللازم في المستشفيات، والمعاهد الطبية في مصر.



أكد المتظاهرون تأييدهم ومساندتهم للرئيس السيسي قائد مصر ، شعب مصر وفلسطين.. ايد واحدة ، لن نتخلى عن فلسطين ، لا لا للتهجير افتحوا المعابر.. يسقط العدوان الاسرائيلي .. شعب مصر كله ايد واحدة، كمل يا سيسي واحنا معاك.

محافظة الشرقية

نظم أهالي محافظة الشرقية وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية أمام مبنى ديوان عام المحافظة بحضور ومشاركة العديد من الشباب والفتيات والقيادات الشعبية بالمحافظة وأعضاء حزب مستقبل وطن وبمشاركة مختلف الاحزاب السياسية لدعم وتأييد موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية ورفض تهجيرهم من أراضيهم مرددين الشعارات المنددة بجرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الاعزل وسط صمت عالمى غير مسبوق على جرائم الحرب.

وردد المشاركون عدد من الهتافات المناهضة للعدوان الصهيوني ومنها "يا فلسطيني يا فلسطينى دمك دمي ودينك ديني.. بالروح والدم نفيدك يا فلسطين.. يا فلسطين يا فلسطين نفديك بالدم يا فلسطين.. .تسقط إسرائيل قتلة الأطفال..وأعداء السلام".

فيما قام المتظاهرون برفع الأعلام المصرية والفلسطينية وتم إشعال النيران فى العلم الاسرائيلي تعبيرا عن رفضهم لقتلة الأطفال العزل والنساء والشيوخ وتم تنكيس الأعلام حدادا علي أرواح الأبرياء الذين راحوا ضحية العدوان الاسرائيلي الغاشم.

محافظة أسيوط

احتشد المئات من المواطنين بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، بميدان المجذوب بمدينة أسيوط للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني داعمين تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حول رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء ودعم القضية الفلسطينية.

وحمل المواطنون إعلام فلسطين ومصر ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وق.تل الأطفال والنساء والشيوخ داخل مستشفي المعمداني في غزة في قصف وحشي راح ضحيته مئات الأهالي والأطفال.

وردد المواطنون هتافات " لا لا للتهجير " ، و " تسقط تسقط إسرائيل " ، و كتف في كتف مع فلسطين " ، و " أول مطلب للجماهير .. طرد سفارة وسحب سفير ".

محافظة المنوفية

يستمر أهالي محافظة المنوفية في التوافد إلي عاصمة المحافظة مدينة شبين الكوم للمشاركة في المظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرفض تهجير الفلسطينيين إلي سيناء وترك أراضيهم ودعم القضية الفلسطينية.

ورفع الأهالي أعلام مصر وفلسطين ورفع لافتات تندد بالاعتداء الإسرائيلي الغاشم علي أبناء مدينة غزة وقصف المستشفيات ووفاة لعشرات من أبناء غزة وخاصة الأطفال.

وردد الأهالي العديد من الهتافات ومنها “ التهجير مش هو الحل ”, “ غزة فلسطينية وسيناء مصرية ”, “ خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود ”, “ ، ” لا اله الا الله إسرائيل عدو الله “, ” بالروح بالدم نفديك يا فلسطين ".

كما أبدى الأهالي تضامنهم ووقفهم مع الرئيس السيسي لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ علي سيادة الدولة ومنع التهجير في سيناء.