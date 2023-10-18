جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف برجًا سكنيًا في تل الهوا غرب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف برجًا سكنيًا في تل الهوا غرب قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا وغارات على مناطق متفرقة في غزة، وخان يونس.

وذكرت “روسيا اليوم” أن طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي تشن الآن "حزاما ناريا" بكميات ضخمة من المتفجرات والصواريخ، وتسمع أصوات الانفجارات من مناطق جنوب القطاع.

وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في قطاع غزة بعد دقائق من انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتل أبيب.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.



ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.