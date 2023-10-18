عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. الجيش يدعو الجميع إلى التحلي بالمسئولية والالتزام بالتعبير السلمي عن الرأي

القائد العام للجيش
القائد العام للجيش اللبناني

أصدرت القيادة العامة للجيش اللبناني بيانا للتعليق علي المظاهرات التي تشهدها البلاد تنديدا بالمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وذكر الجيش اللبناني: "على خلفية المجازر المدنية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها المجزرة الناجمة عن قصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، إضافة إلى الانتهاكات والاعتداءت وعمليات القصف المتواصلة على المناطق الحدودية الجنوبية في لبنان، حصلت مظاهرات وتحركات تندد بهذه الارتكابات، تخللتْها أعمال شغب وتخريب وتعديات على الأملاك العامة  والخاصة، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين بجروح مختلفة أثناء تنفيذ مهمات حفظ أمن التظاهرات.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية، والالتزام بالتعبير السلمي عن الرأي، وعدم التعرض للعسكريين والأملاك العامة والخاصة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تنتفض استجابةً لنداء السيسي.. عندما تكون مسافة السكة قولا وفعلا

عنف لا يمكن تحمّله | 10 تصريحات لـ محمد صلاح عن غـزة

يحتاجون هذا فورًا .. أول تعليق من محمد صلاح على أزمة فلسطين

اتصدمت بالمكان اللي مسكني منه | جريمة أخلاقية ضد مضيفة طيران بالتجمع

عندي لك شاي وفطير.. بوتين يسخر من بايدن بعد تصريح صادم للرئيس الأمريكي

الزمالك على صفيح ساخن| تمرد جديد بالفريق.. و"جوكر إماراتي" معروض على "الأبيض"

تهديد على الملأ بشأن سيناء.. 8 رسائل حادة من السيسي للغرب وإسرائيل

مصر تنتصر على إسرائيل في معركة غزة..السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر

موضوعات متعلقة

تنبيه عاجل من بريطانيا لرعاياها بعدم السفر إلى لبنان

انفجارات تهز الجانب الإسرائيلى عند الحدود مع لبنان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس جامعة فلسطين الأسبق: الاحتلال حرمنا حتى من دفن الشهداء

رسالة من إسرائيل بـ سبّ باسم سمرة بسبب دعمه للفلسطينيين | شاهد

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفى القدس بغارات جوية

أرنولد وآخرون .. لاعبو ليفربول يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة

"ماجد الفطيم": نستهدف مضاعفة إيراداتنا في مصر إلى 100 مليار جنيه سنويا

تعميم لكل المديريات | قرار رسمي من الشباب والرياضة بسبب أزمة فلسطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش تجميده.. معلومات خاطئة عن حفظ الأنسولين تؤثر على فاعليته

شاهد | أصغر ناجٍ من القصف الإسرائيلي على غزة

فيديوهات مسربة وبدون فستان فرح.. زواج مجدي الهواري ودنيا حديث رواد السوشيال

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف حقيقة مخاطر البطاطس ذات البراعم

فيديو

كلمات ترحيب.. قصة الروبوت رانيا مع زوار معرض جيتكس دبي "فيديوجراف"

فيديو لأطفال غزة وهم يغنون قبل استشهادهم يثير ضجة | فيديوجراف

بخط يدها.. وصية طفلة فلسطينية في غزة تثير ضجة |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع بجنود بالذخيرة الحية بالمنطقة المركزية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ