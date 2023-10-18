الإنتاج الحربي يعلن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة تيم اف سي

أعلن مصطفي عبده قائمة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي استعداداً لمواجهة تيم اف سي، والمقرر إقامتها غداً الخميس ، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز ب .

وجاءت قائمة الفريق كالآتى :

أحمد عبدالفتاح ،محمد البشبيشي ، أحمد عبدالعزيز ،إسلام جابر ،محمد نبيل ،أحمد الكوهي، مصطفي مطاوع ،حسام زين ،أحمد سالم صافي ،عبدالرحمن اللمبي، الصباحي عماد ،ناصر البوهي، ادهم رزق ،محمود مرجان ،بدر موسي ،حسن ياسين ،مصطفي عبدالرحيم ،أحمد الألفي ،محمود رجب ، john idoko ، Godwin friday ، أحمد شيكا .



وكان قد حرص اللواء أشرف عامر رئيس النادي علي حضور المران الأخير للفريق الذي أقيم اليوم ،إستعدادا لمواجهه تيم سبورت ،والتى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دورى الممتاز ب ،والتى ستقام علي ملعب البلاستيك ،واجتمع رئيس النادي مع اللاعبين وأكد علي ثقته الكبيره بهم ،وطالب بتقديم عرض قوى يليق بفريق الإنتاج الحربي ،كما جددالدعم والمساندة للجهاز الفنى بقيادة مصطفي عبده .