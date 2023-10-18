عيسى: رفض السيسي وأبو مازن وملك الأردن لقاء بايدن مشهد غير مسبوق

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن رفض لقاء الرئيس الأمريكي بايدن من قبل الرئيس السيسي ورئيس فلسطين محمود عباس “أبو مازن” وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني رد قوي متماسك مشرف قام به الزعماء الثلاثة، والذي كان مقررا عقده صباح اليوم في الأردن.

مشددًا على أن رفض قادة مصر وفلسطين والأردن لقاء بايدن مشهد عربي غير مسبوق.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هذا الموقف بدأ من قبل الرئيس الفلسطيني برفض الحضور احتجاجًا على العنف الإسرائيلي وقصف المستشفى المعمداني، ورفض الزعماء الثلاثة عقد قمة مع الرئيس الأمريكي قرار صلب، معقبًا: "ليس هناك قرار أبلغ وأحد من هذا واتخذته الدول بمنتهى الكبرياء".

وتابع: هذه النظم تحدت الولايات المتحدة الأمريكية ورفضت اللقاء مع بايدن احتجاجًا على مجزرة أمس، ومشهد عربي غير مسبوق يحمل من الكبرياء والكرامة والإيمان بالحق العربي والفلسطيني والانتصار للشعب الفلسطيني والانحياز لكل مواطن فلسطيني"، مشددًا على أنه قرار حاد وجاد ومعبر وتحدٍ لأكبر دولة في العالم.