بن سلمان: يجب بذل الجهود لعدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة

العدوان علي غزة..



بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء اليونان التصعيد العسكري في غزة حيث أكد علي ضرورة بذل الجهود لعدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة

كما شدد ولي العهد السعودي بحسب العربية علي أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد قال في وقت سابق إن استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشي.

وأكد بن سلمان اليوم الأربعاء، خلال مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ضرورة العمل على توفير الحماية للفلسطينيين.

وشدد ولي العهد على ضرورة بذل الجهود لعدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة.

وأشار إلى أنه يجب تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية بغزة.



وأكد محمد بن سلمان، أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه