طلاب ومعلمون يرتدون الشال الفلسطيني في طابور الصباح بإحدى مدارس القاهرة

ارتدى طلاب ومعلمو إحدى المدارس الخاصة بمحافظة القاهرة اليوم، الخميس، الشال الفلسطيني في طابور الصباح، ووقفوا دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات التعليمية بوقوف الطلاب، خلال طابور الصباح اليوم، الخميس، بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

تفويض الرئيس السيسي فى اتخاذ أى قرارات لحماية الأمن القومي المصري

وأصدر المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، بيانا أعلن فيه، تفويض الرئيس السيسي فى اتخاذ أى قرارات لحماية الأمن القومي المصري، ورفض دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء .

وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تعبر عن جميع فئات الشعب وكل طوائفه السياسية والمدنية، برفض المجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين، وخاصة قصف مستشفى المعمداني بغزة الذى راح ضحيتها مئات الأبرياء.

وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، أن جميع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين يقفون خلف القيادة السياسية للدولة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى رفض دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والذى يعد بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.

وأوضح عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، ، أننا كمصريين نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، ضد المساعى الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين من غزة لسيناء ، والتى تعد تعديا مباشرا على الدولة المصرية وسلامة أراضينا.

وأكد عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن جميع فئات الشعب وكل طوائفه السياسية والمدنية، برفض المجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين، خاصة قصف مستشفى المعمداني بغزة الذى راح ضحيتها مئات الأبرياء.

وقال علام إن جميع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين يقفون خلف القيادة السياسية للدولة ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى رفض دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والذى يعد بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.

وأضاف: “إننا كمصريين نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد المساعى الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين من غزة لسيناء، والتى تعد تعديا مباشرا على الدولة المصرية وسلامة أراضينا”.

وأوضح أن جميع ممثلى مجالس الأمناء والآباء والمعلمين فى كل محافظات مصر، على استعداد لتلبية نداء الرئيس والنزول بالملايين للتعبير عن الرفض المصرى لمجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين الفلسطينيين، وحماية الأمن القومى المصرى.

وأشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأكدت عبير أحمد، في بيان لها، أن تصريحات الرئيس السيسي تؤكد موقف مصر الثابت تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين، والموقف الواضح المتمسك بعدم السماح بتهجير الفلسطينيين إلي سيناء، وكذلك حرص مصر علي السلام ورفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء.

وأشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشعب المصري، بقوله: "إذا طلبت من المصريين الخروج لرفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ودعم موقف الدولة المصرية، فسيرى العالم الملايين للتعبير عن دعم موقف مصر".

ووجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، حديثها إلى أولياء الأمور بمختلف المراحل التعليمية بالتحدث مع أبنائهم وتعريفهم بالقضية بشكل عام، وكشف المخططات المعادية لمصر وتوعيتهم بها.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ملايين المصريين مستعدون للنزول للشوارع تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، ودعم قرارات القيادة السياسية للحفاظ على أرض مصر.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني: "مصر فيها 105 ملايين والرأى العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أن أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصرى".

مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، لافتا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني.

وأوضح الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، عقد اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، ونرى أنّ ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.

وتابع: “نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيارا استراتيجيا نحرص عليه، ونسعى لأن يكون هذا المسار داعما لدول أخرى للانضمام إليه”.

طلاب و معلمون يرتدون الشال الفلسطيني في طابور الصباح

طلاب و معلمون يرتدون الشال الفلسطيني في طابور الصباح

طلاب و معلمون يرتدون الشال الفلسطيني في طابور الصباح

طلاب و معلمون يرتدون الشال الفلسطيني في طابور الصباح