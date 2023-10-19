الرئيس الصيني: سنعمل مع مصر على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إنه يدعم جهود مصر بفتح ممرات لتوصيل المساعدات لغزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، قبل قليل.

وأضاف الرئيس الصيني، أنه سيعمل مع مصر على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان أخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط أكثر من 1000 شهيد فلسطيني بينهم أطفال ونساء.