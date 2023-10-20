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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مساحتها 14 ألف كم .. ماذا تعرف عن صحراء النقب بعد دعوة السيسي إلى تهجير الفلسطينيين إليها؟

صحراء النقب
صحراء النقب

تساءل الكثيرون عن صحراء النقب التي ذكرها الرئيس السيسي في حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقد في القصر الرئاسي حيث علق السيسي على دعوات التهجير التي تقودها إسرائيل، قائلا: “لماذا لا تقدموا صحراء النقب حلًا بديلًا لحين انتهاء عملياتكم العسكرية المزعومة، أم أن الغرض الحقيقي هو مصر وتصفية القضية بأكملها”.

كل ما تريد معرفته عن صحراء النقب

تقع صحراء النقب في غرب آسيا، وتمتد صحراء النقب عبر جنوب دول إسرائيل والأردن ومصر، وتقع تحديدًا في الجزء الجنوبي الغربي لإسرائيل وفلسطين، وهي جغرافيًا تعد جزء من شبه جزيرة سيناء وحدها الشرقي الصدع الآسيوي الأفريقي متمثلا بوادي عربة، وتعد صحراء النقب من أكبر الصحاري في الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحتها نحو 14 ألف كيلو متر مربع. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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