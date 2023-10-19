جولة تفقدية لرئيس جامعة طنطا بمجمع كليات سبرباي.. صور

تفقد اليوم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا مجمع كليات سبرباي.



اطمأن رئيس الجامعة خلال جولته على انتظام سير العمل بالكليات، كما التقى بفرق العمل الإدارية، ووجه بحسن معاملة الطلاب، والاهتمام بهم والعمل على حل أي مشكلات أو معوقات تواجههم، مع توفير كافة سبل الاتاحة للخدمات الطلابية وتيسير كافة الإجراءات لضمان حصولهم على خدمات تعليمية متميزة.

كما وجه رئيس جامعة طنطا الدعوة لجميع العاملين والإداريين للمشاركة الايجابية بالتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين للمساهمة في انقاذ المصابين تضامنا مع الأشقاء في غزة.

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