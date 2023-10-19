اللجنة الأولمبية تحسم الجدل حول خوض حسام المندوه انتخابات الزمالك

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية خطابا للدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، ورئيس لجنة تسيير أعمال النادي، يفيد بإدراج اسم حسام المندوه، المرشح على منصب أمانة الصندوق للانتخابات المقبلة للنادي، في كشف المرشحين.

جاء نص الخطاب كالتالي:

إيماءً إلى الكتاب المرسل من سيادتكم بتاريخ اليوم 19 -10-2023 بشأن الاستفسار عن وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 514 لسنة 78 ق بما يستتبعه ذلك تحديد موقف القائمة النهائية السابق اعتمادها من اللجنة الأولمبية المصرية للمرشحين في انتخابات نادي الزمالك للألعاب الرياضية المزمع إقامتها غدا الجمعة، 20 أكتوبر، وما استجد بعد إيداع الاشكال المقام برقم جدول إشكالات الدعوى رقم 1270 لسنة 2023، من الدكتور حسام المندوه الحسيني، المرشح على منصب أمين الصندوق بالانتخابات إشكالات محكمة القاهرة الجديدة، عن الحكم رقم 514 لسنة 78 قضاء إداري السابق الإشارة إليه والمحدد لنظره 14-11-2023 أمام الدائرة الرابعة إشكالات بالمحكمة المشار إليها.

وعليه، فإن اللجنة الأولمبية المصرية في ضوء اختصاصها المحدد بالدستور المصري وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017م ، والمواثيق والمعايير الدولية، لا تزال عند موقفها مما سبق أن اعتمدته من الأسماء الواردة بالقائمة النهائية للمرشحين في انتخابات نادي الزمالك، والتي تضمنت اسم الدكتور حسام الدين المندوه توفيق الخواجة، الشهير بالدكتور حسام المندوه الحسيني، والوارد اسمه في المسلسل رقم 1 من المرشحين على منصب أمين الصندوق بالقائمة النهائية المشار إليها، وأنه بذلك ضمن المرشحين على مقعد أمانة الصندوق بانتخابات نادي الزمالك المزمع إجراؤها غدا، الجمعة 20 أكتوبر 2023، بالمسلسل رقم 1.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتمنيات بالتوفيق لنادي الزمالك وجميع المشاركين في العملية الانتخابية ولجمعيته العمومية لما فيه صالح النادي العريق".