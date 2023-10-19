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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .
 وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17269 طن تشمل : 5937 طن جبس معبأ و 6633 طن رمل و 1450 طن ملح معبأ و 498 طن أسمنت معبأ و 1200 طن مولاس و 1551 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62908 طن تشمل : 9385 طن حديد و  9545 طن خردة و 1790 طن ابلاكاش و 23473 طن ذرة و 9060 طن سكر و 4255 طن قمح و 5400 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1411 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 371 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4215 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49791 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 415413 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2593 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5717 شاحنة .

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