مواصفات نيسان إكس تريل الفيس ليفت 2024 الجديدة

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان إكس تريل الفيس ليفت موديل 2024، حيث تنتمي نيسان إكس تريل الفيس ليفت الى فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، ويطلق على سيارة نيسان إكس تريل في أسواق أخري اسم روج ، وهي تظهر حاليا في نسختها الفيس ليفت بـ تحديثات وتقنيات جديدة .

سيارة نيسان إكس تريل الفيس ليفت موديل 2024

- محرك نيسان إكس تريل موديل 2024 :

تستمد سيارة نيسان إكس تريل الفيس ليفت موديل 2024 قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي ، وتنتج قوة 201 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الى 225 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة Xtronic CVT .

- مواصفات نيسان إكس تريل الفيس ليفت :

سيارة نيسان إكس تريل الفيس ليفت موديل 2024

تحتوي سيارة نيسان إكس تريل الفيس ليفت موديل 2024 على الكثير من المميزات الجديدة ومنها، نظام جوجل المدمج ، وشاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، ونظام ترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات، ونظام Apple CarPlay وAndroid Auto.

مقصورة سيارة نيسان إكس تريل الفيس ليفت موديل 2024



تظهر نيسان إكس تريل الفيس ليفت موديل 2024 الجديد بواجهة أمامية وخلفية الجديدة، ومصابيح خلفية محدثة، شعارات خارجية باللمسات ساتانية، وشبكة نيسان V-motion التي تعطي السيارة مظهر اكثر أناقة وحداثة، وبها عجلات معدنية مقاس 18 بوصة، وفرش جديد على ألواح الأبواب والمقاعد والكونسول الوسطي، ومجموعة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة .