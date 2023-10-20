نيسان تقدم X-TRAIL "فيس ليفت" الجديدة 2024 .. صور

تواصل شركة نيسان من تألقها في مجال تصنيع السيارات، بعد أن كشفت النقاب عالميًا عن احدث إصداراتها وهي النسخة X-TRAIL والتي تقدم في عدد كبير من الأسواق تحت مسمى "روج"، مع اطلالة الفيس ليفت الجديدة، والخاصة بموديلات 2024، ومن المقرر طرح هذه النسخة بالسوق الأمريكي في بداية العام المقبل.

نيسان X-TRAIL "روج" 2024

القدرات الفنية للسيارة نيسان X-TRAIL "روج" 2024

تستمد السيارة نيسان X-TRAIL "روج" 2024 قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بالإضافة إلى محرك اخر VC-Turbo سعة 2500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 201 حصان.

نيسان X-TRAIL "روج" 2024

تجهيزات السيارة نيسان X-TRAIL "روج" 2024

تعتمد السيارة نيسان X-TRAIL "روج" 2024 على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 18 و 19 بوصة للنسخة عالية التجهيزات بلاتنيوم، ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع، بالإضافة إلى واجهة حادة، تضم شبكة متعددة الفتحات الهوائية بشكل عرضي.

نيسان X-TRAIL "روج" 2024

وتحتوي السيارة نيسان X-TRAIL "روج" 2024 على شاشة قياسها 12.3 بوصة، وأخرى 8 بوصة، مع إمكانية دعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، و مجموعة Nissan Safety Shield 360، بالإضافة إلى مساعد Google وGoogle Play.

نيسان X-TRAIL "روج" 2024

وتتمتع السيارة نيسان X-TRAIL "روج" 2024، بنظام صوتي ترفيهي، ومنافذ لشحن الطاقة، مع زجاج كهربائي، وناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء، بالإضافة إلى قفل مركزي للأبواب، وإمكانية تشغيل السيارة بدون مفتاح، إلى جانب مكيف هواء اوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

نيسان X-TRAIL "روج" 2024

وتأتي السيارة نيسان X-TRAIL "روج" 2024 بإطلالة خارجية متعددة الخيارات اللونية، ومنها Baja Storm، وDeep Ocean Blue Pearl، بالإضافة إلى Everest White Pearl، مع وجود سبويلر خلفي رياضي اعلى ناحية الزجاج، مع مصابيح ضباب خلفية وامامية، ومستشعرات حركة وكاميرا.