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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى الفقي: الأمن القومي المصري خط أحمر ولا مساومة عليه

مصطفى الفقي
مصطفى الفقي

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه لا يمكن أن تحل إسرائيل مشكلة فلسطين على حساب أرض حرة جديدة، إذ أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، موضحا أن الرئيس السيسي كان حاسما في ملف أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا مساومة عليه ولا جدال فيه. 

 

مصطفى الفقي يتحدث عن إسرائيل 

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "ْetc"، اليوم الخميس، أن إسرائيل تتصور أن مع تطور الأحداث وانشغال العالم العربي أن مصر ستنسى القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر ليست ضد التطبيع وليست ضد التعامل مع إسرائيل، ولكن تدعم العدالة والتوقف عن العنصرية، وعدم المضي في سياسات استيطانية تبتلع الأرض ومن عليها، وهذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ولا تريد التوقف عنها. 

 

وأعرب مصطفى الفقي عن اندهاشه من نجاح إسرائيل في استقطاب وجهة النظر العالمية على الرغم من حجم الكراهية التي تمتلكها في المنطقة من كافة الدول، موضحا أن نجاح إسرائيل في قلب الغرب على الشعب الفلسطيني والدول العربية أمر غريب جدا في ضوء سياسات إسرائيل الاستيطانية، موضحا أن إسرائيل هي الدولة المدللة دائما مهما كانت الظروف لدى الولايات المتحدة الأمريكية. 

مصطفى الفقي برنامج مصر جديدة إسرائيل فلسطين الرئيس السيسي ضياء رشوان

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