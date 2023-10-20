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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جميع قطع غيار تويوتا كورولا من موديل 2008 لـ 2013 | هذه أسعارها

جميع قطع غيار تويوتا
جميع قطع غيار تويوتا من موديل 2008 لـ 2013 | بالأسعار

عادة تحتاج السيارات المستعملة الى تغيير أجزاء بالسيارة وذلك من اجل ضمان عملها بسهولة، بالإضافة الى أن تغيير قطع غيار السيارة يساعدك علي التحرك باطمئنان دون الخوف من تعطل سياراتك فجأة دون سابق إنذار على الطرق السريعة ، وبالتالي يبحث المواطنون دائما عن قطع غيار موثوق بها لتركبيها في سياراتهم دون الخوف من حدوث أعطال بها .

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يكشف زكريا سعيد صاحب أحد المحال التجارية عن أسعار قطع غيار سيارة تويوتا كورولا من موديل 2008 حتى موديل 2013

1- تيل فرامل أمامي لـ تويوتا كورولا :

تيل الفرامل الأمامي يعمل على تخفيض سرعة السيارة ، ويحدث ذلك من خلال نقل زيت الفرامل من خلال أسطوانة عند الضغط على دواسة الفرامل .

تيل فرامل أمامي لتويوتا كورولا

يباع تيل الفرامل الأمامي الخاص بسيارات تويوتا كورولا من موديل 2008 حتي موديل 2013 داخل سوق قطع الغيار بسعر 550 جنيها، ويرتفع ليصل الي 750 جنيها .

2-  تيل فرامل خلفي لـ تويوتا كورولا :

عند الضغط علي دواسة الفرامل يتم تحريك تيل الفرامل الخلفي ليضغط علي الطنابير، وفي هذه الحالة يتم تخفيض دوران سرعة العجلات لتتوقف السيارة تماما .

 تيل فرامل خلفي لتويوتا كورولا 

يتوافر تيل سيارة تويوتا كورولا الخلفي من موديل 2013 حتي موديل 2013 بسعر 450 جنيها، ويرتفع ليصل الي 550 جنيها .

3- زيت فرامل تويوتا كورولا :

زيت الفرامل عبارة عن قوة هيدروليكية تساعد على إيقاف السيارة في الوقت والمسافة المطلوبة .

 زيت فرامل تويوتا كورولا

سعر زيت فرامل تويوتا كورولا داخل سوق قطع الغيار من موديل 2014 حتي موديل 2013 يصل الي 80 جنيها وحتى 125 جنيها.

4- بوجيهات تويوتا كورولا :

البوجيهات تعمل علي استكمال عملية الاحتراق بالسيارة وتعمل علي تحقيق الضغط المناسب داخل المحرك ، وتعمل البوجيهات علي رفع حرارة الهواء وبخار البنزين لدرجة حرارة تحويله الي احتراق بداخل المحرك .

بوجيهات تويوتا كورولا

تتواجد بوجيهات تويوتا كورولا من موديل 2013 حتي موديل 2018 داخل سوق قطع الغيار بسعر 550 جنيها، ويصل الي 1200 جنيه .

5- فلتر هواء تويوتا كورولا :

فلتر الهواء هو الحاجز الرئيسي الذي يمنع دخول الأتربة والأوساخ لـ  محرك السيارة ، ويعمل فلتر الهواء علي تنقية  الهواء الذى يدخل للمحرك .

 فلتر هواء تويوتا كورولا

يأتي فلتر هواء تويوتا كورولا من موديل 2008 حتي موديل 2013 بسوق قطع الغيار بسعر 90 جنيها، ويرتفع ليصل الي 140 جنيها.


6-  فلتر تكييف تويوتا كورولا :

فلتر تكييف سيارة تويوتا كورولا هو المسئول عن  تنقية الهواء داخل التكييف من اجل ترطيب الجو ، وذلك من اجل حماية الركاب وحماية أجهزتهم التنفسية من التلوث .

فلتر تكييف تويوتا كورولا 

يباع فلتر تكييف تويوتا كورولا من موديل 2008 حتي موديل 2013 بسوق قطع الغيار بسعر 80 جنيها، ويصل الي 130 جنيها.

7- جلبة المقص الكبيرة لـ تويوتا كورولا :

يوجد داخل مقصات السيارة  قطع جلدية يطلق عليها اسم جلبة المقص، وتعمل جلبة المقص علي منع احتكاك الأجزاء المعدنية مع بعضها البعض كما تعمل علي حماية هيكل السيارة الداخلي .

 جلبة المقص الكبيرة لـ تويوتا كورولا

تتوافر جلبة المقص الكبيرة لـ تويوتا كورولا من موديل 2008 حتي موديل 2013 بسوق قطع الغيار بـ 150 جنيها، وترتفع لتصل الي 180 جنيها.

8- جلبة المقص الصغيرة لـ تويوتا كورولا :

جلبة المقص الصغيرة تعمل علي تخفيض الاهتزازات الناتجة عن حركة العجلات ، من أجل المحافظة على توازن المقصات أثناء حركة السيارة .

جلبه المقص الصغيرة لـ تويوتا كورولا

يبلغ سعر جلبة المقص الصغيرة لـ تويوتا كورولا من موديل 2008 حتي موديل 2013 بسوق قطع الغيار بـ 100 جنيه، وتصل الي 140 جنيها .

9- مسمار توازن تويوتا كورولا :

ربط نظام التعليق الأيسر بـ الأيمن من اجل تحقيق التوازن والثبات بـ منظومة التعليق  يتم من خلال مسمار التوازن ويقف عند زاوية محددة مستحيل أن يتخطاها .

مسمار توازن تويوتا كورولا 

مسمار توازن تويوتا كورولا يصل سعره داخل سوق قطع الغيار من موديل 2008 حتي موديل 2013 لـ 250 جنيها، ويرتفع سعره ليصل الي 350 جنيها.

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