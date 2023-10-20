44 صنفا بـ 314 ماركت| قائمة تخفيضات أسعار السلع الرئيسية في الأسواق

يستعرض صدى البلد قائمة أسعار السلع التي تم طرحها من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية بعدد 44 صنفا من السلع الاستراتيجية في 314 مجمعا استهلاكيا في القاهرة والجيزة ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع بالمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مشاركة شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لوزارة التموين، بمبادرة تخفيض أسعار السلع والتي تستهدف رفع العبء عن المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

قائمة تخفيضات أسعار السلع الرئيسية في الأسواق

- سعر السكر الحر 1 كيلو 27 جنيها بدلا من 35 جنيها

- سعر الزيت خليط معبأ 800 مل بسعر 40 بدلا من 45

- سعر الزيت خليط 2.1 لتر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيهًا.

- سعر الأرز بلدي عريض الحبة 22 بدلا من 28

- سعر الأرز مستورد 1 كيلو 20 جنيها بدلا من 25

- سعر الدواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهًا

- سعر طبق بيض 30 بيضة 125 جنيها بدلا من 150 جنيهًا

- سعر مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيها

- سعر مكرونة 350 جرام بسعر 5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه

قائمة تخفيضات أسعار السلع الرئيسية في الأسواق

كما قامت الشركة المصرية لتجارة الجملة بطرح السلع الأساسية من سكر وزيت وارز ومكرونة بنفس أسعار النيل للمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلي طرح دواجن محلية مجمدة 1 كيلو بسعر 105 جنيهًا بدلا من 125 جنيه، ولحوم برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 160 جنيهًا بدلا من 190 جنيها.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالمرور الدوري على كافة الأسواق للتأكد من مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي بدأت يوم السبت الماضي.

كما وجه وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد الأسواق بالسلع والمنتجات الغذائية، ومنتجات اللحوم في حالة الاحتياج لهذه المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع يكفي لعدة أشهر لا تقل عن 3 أشهر وتصل إلي 24 شهرًا.

وأكد وزير التموين أن مبادرة تخفيض أسعار السلع يتم من خلالها طرح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، ويأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين .

وقال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية معاون وزير التموين، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع تشارك بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية والمصرية لتجارة الجملة، بتخفيضات تصل إلي 25% وذلك في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لهم.

وأضاف، أن المبادرة تشارك بها أيضَا عدد كبير من السلاسل التجارية بالقطاع الخاص، موضحَا إن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية مستمرة طوال 6 أشهر مقبلة.

وأوضح كمال أن أطراف المبادرة الرئيسين هم مجلس الوزراء والوزارات المعنية مثل التموين والصناعة والمالية، إضافة إلي البنك المركزي واتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية.

وأشار كمال، إلي أن هدف المبادرة هي تخفيض الأسعار للمستهلك، مؤكدًا أن التخفيضات التي تم العمل عليها هي من 15% لـ20% على 7 سلع أساسية مثل الفول والألبان والزيت والمكرونة والسكر والعدس والدواجن المجمدة والأرز، إضافة إلي السلع الاستهلاكية.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

سعر السكر المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سعر الزيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

سعر الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيها.

سعر المكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

سعر المكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

سعر اللبن الجاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

سعر المربى.. أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيها.

سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيها.

سعر الجبن الأبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيه.

سعر الجبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيها.

سعر الجبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

سعر الفول المعبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

سعر المسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيها.

سعر العدس المجروش 500 جم بسعر 21 جنيها.

سعر الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

سعر کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

سعر البسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

سعر الشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

سعر صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيها.

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

سعر علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

سعر البسكويت يويوز سادة 1.50 جنيه.

سعرالخل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

قال شريف حسن مستشار القطاعات البيعية بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن الشركة تشارك في مبادرة تخفيض اسعار السلع بعدد 44 صنف من السلع الاستراتيجية تضم ألبان اجبان سكر دقيق ارز ، وذلك بأوزان وأصناف مختلفة في 314 مجمع استهلاكي في القاهرة والجيزة، مضيفَا أن تلك السلع مطروحة في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بكميات ضخمة وتكفي حاجة المستهلكين.

بينما أكد احمد عبدالعظيم مشرف قطاع فروع الجيزة بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ان الشركة تعمل على توافر السلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلي 35% عن مثيلاتها في السوق المحلية، مطالبًا المواطنين الحصول على قدر احتياجاتهم الاستهلاكية منعًا للتزاحم والتكالب على السلع.