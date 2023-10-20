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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة المحافظات| أسعار سول وبيجو 508 وأوبل أسترا بأسيوط

بورصة المحافظات
بورصة المحافظات | أسعار سول وبيجو 508 و أوبل أسترا بأسيوط

يبحث المصريين داخل سوق السيارات المستعمل عن طرازات وفئات تناسبهم ، وتساعدهم علي التنقل والذهاب لأعمالهم ، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة ،  ويتوافر بـ سوق المستعمل بداخل محافظة أسيوط عدد كبير من السيارات المعروضة للبيع وتناسب مختلف الفئات ومنها سيارة كيا سول، وشيري تيجو 3، وفولكس فاجن باسات ، وبيجو 508، وأوبل أسترا .

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- يكشف خبير السيارات ايمن يوسف غياض عن أسعار السيارات المستعملة داخل محافظة أسيوط :

1- أوبل استرا موديل 2015 :

تستمد سيارة أوبل استرا موديل 2015 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتخرج قوة 115 حصان، وعزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وتقطع مسافة 14 كم/ساعة بـ لتر واحد من الوقود، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 193 كم/ساعة .

أوبل استرا موديل 2015 

تباع سيارة أوبل استرا موديل 2015 داخل سوق السيارات المستعملة بمحافظة أسيوط بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

2- كيا سول موديل 2010 :

تحتاج سيارة  كيا سول موديل 2010 الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وقوة 122 حصان، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل سرعتها القصوى الي 177 كم/ساعة .

كيا سول موديل 2010

سعر  كيا سول موديل 2010  داخل سوق السيارات المستعملة بمحافظة أسيوط يصل الي 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- فولكس فاجن باسات موديل 2009 :

عزم دوران سيارة  فولكس فاجن باسات موديل 2009 يصل الي 250 نيوتن/متر، وتخرج قوة 160 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1800 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتاج الي 7.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها الي 100 كم/ساعة من الصفر في 9 ثواني ، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة .

فولكس فاجن باسات موديل 2009

يبلغ سعر سيارة  فولكس فاجن باسات موديل 2009 داخل سوق المستعمل بمحافظة أسيوط 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

4- شيري تيجو 3 موديل 2022 :

تحصل سيارة شيري تيجو 3 موديل 2022  علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، يخرج قوة 93 حصان، وعزم دوران 160 نيوتن/ متر ، وبها خزان وقود سعة 55 لتر/ ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

شيري تيجو 3 موديل 2022

تتواجد سيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 داخل سوق المستعمل بمحافظة أسيوط بسعر 800 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب شكل وقوة محرك السيارة .

5- بيجو 508 موديل 2017 :

قوة سيارة  بيجو 508 موديل 2017 تصل الي 163 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل سرعتها القصوى الي 220 كم/ساعة ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتصل سرعتها الي 100 كم/ساعة من الصفر في 9.2 ثانية .

بيجو 508 موديل 2017

تأتي سيارة  بيجو 508 موديل 2017 داخل سوق المستعمل المصري بمحافظة أسيوط بسعر 850 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء وقوة محرك السيارة .

أوبل أسترا موديل 2015 كيا سول موديل 2010 فولكس فاجن باسات موديل 2009 شيري تيجو 3 موديل 2022 بيجو 508 موديل 2017 طرازات وفئات تناسبهم

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