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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من 35 عضوا في الكونجرس الأمريكي بشأن إنقاذ غزة

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أصدر خمسة وثلاثون عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، بيانًا مشتركًا حذروا فيه من أن الانهيار الإنساني سيهدد الاستقرار في الشرق الأوسط.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور جون أوسوف: “إننا نحث على التنفيذ السريع لوصول مستدام للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك المياه والإمدادات الطبية، لإنقاذ أرواح المدنيين في قطاع غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن 10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يستعدون لتقديم تشريع، اليوم الخميس، يجبر إدارة بايدن على إعادة توجيه 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الطارئة نحو تجديد نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من قيام السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، بمنع الجهود الجمهورية لتسريع التشريع الذي يمنع إدارة بايدن من إنفاق مبلغ 100 مليون دولار المعلن عنه حديثًا على المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

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وحاول السيناتور الجمهوري ريك سكوت، من خلال موافقة بالإجماع، تمرير قانون “أوقف تمويل دافعي الضرائب لحماس”، والذي كان من شأنه أن يمنع إنفاق الأموال حتى يقوم بايدن بإلغاء سلسلة من القيود، بما في ذلك التصديق مع لجان الكونجرس على أن الأموال لن يتم إنفاقها.

وأشار البيت الأبيض في بيانه الأصلي إلى أن المساعدات سيتم تقديمها من خلال شركاء موثوق بهم بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية.

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