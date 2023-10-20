بيريرا : ننظم دورات تعليم اللغة الإنجليزية للحكام لضمهم إلى القائمة الدولية

أكد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة أن أمين عمر حكم رائع ومميز ومن الممكن أن يتواجد في كأس العالم ٢٠٢٦ .

وأضاف بيريرا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن اختيار قائمة الحكام الدوليين ٢٠٢٤ تم بشكل سهل ولم يتدخل أو يعترض اي مسؤول في اتحاد الكرة علي تواجد اسم بها .

وأكد أن الحكام المصريين عليهم أن يطوروا أدائهم البدني بالاضافة لتحسين اللغة الانجليزية.

واضاف أن هناك دورات لغة إنجليزية سيتم تنظيمها للحكام في مصر مشددا أن هدفه هو التطوير ووجود أكبر عدد من الحكام المصريين في القائمة الدولية.

وقال إن الحكم الذي لن يطور لغته الإنجليزية سيكون من الصعب وجوده في القائمة الدولية في المستقبل.