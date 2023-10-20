تعليق غير متوقع من جمال شعبان على فيديو محمد صلاح لدعم غزة| شاهد

حرص اللاعب محمد صلاح على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بمقطع فيديو يعلن من خلاله دعمه لغزة .

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على فيديو محمد صلاح.

كتب جمال شعبان: "مالقوش في الورد عيب ..قالوا ان صلاح اللهجة الانجليزية بتاعته مصرية

أولًا رسالته وصلت ."



وتابع: "ثانيا اللهجة المصرية الإنجليزية جميلة ومفهومة.. مش لازم ترطن بال أكسنت الامريكاني أو البريطاني أومال لو شفتم الإنجليزي الاسيوي.. العبد لله دخل في مناظرات باللهجة الإنجليزية المصرية مع فطاحل عالميين في أكبر المؤتمرات الدولية …وكانت اللهجة المصرية مفهومة ومحل اعجاب وتقدير."

