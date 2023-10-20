عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعليق غير متوقع من جمال شعبان على فيديو محمد صلاح لدعم غزة| شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح

حرص اللاعب محمد صلاح على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بمقطع فيديو يعلن من خلاله دعمه لغزة .

txt

لماذا تحدث الحساسية الغذائية؟.. تفاصيل صادمة

txt

إسرائيل بينها.. تحذيرات لهذه البلدان من متغير كورونا الجديد في الشتاء |تفاصيل

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على فيديو محمد صلاح.

كتب جمال شعبان: "مالقوش في الورد عيب ..قالوا ان صلاح اللهجة الانجليزية بتاعته مصرية 
أولًا رسالته وصلت ."


وتابع: "ثانيا اللهجة المصرية  الإنجليزية جميلة ومفهومة.. مش لازم ترطن بال أكسنت الامريكاني أو البريطاني أومال لو شفتم الإنجليزي الاسيوي.. العبد لله دخل في مناظرات باللهجة الإنجليزية المصرية  مع فطاحل عالميين في أكبر المؤتمرات الدولية …وكانت اللهجة المصرية مفهومة ومحل اعجاب وتقدير."
 

محمد صلاح جمال شعبان غزة عميد معهد القلب السابق اللاعب محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا ياخدك وقوتنا الخشنة هتبسطك| انغام تلقن أفيخاي أدرعي درسا قاسيا.. وعمرو أديب يوجه رسالة نارية

800 جنيه| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

تحسبا لرحيل محمد صلاح.. مفاجأة تقرب ليفربول من صفقة مدوية

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

50 جنيها| بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن بعد قرار حكومي عاجل

5 قنوات مجانية.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر

القبة الحديدية تسقط.. إسرائيل تقتحم 7 مناطق وتنهزم بواحدة ورسالة من غزة

يوم الحشد| مظاهرات للأحزاب دعما للرئيس ولقراراته في حماية الأمن القومي ورفض تصفية القضية الفلسطينية

موضوعات متعلقة

بعد تصدرها التريند.. سر غير متوقع وراء أناقة أنغام| شاهد

نشرة المرأة والصحة| تحذير عاجل من حلوى خطيرة تباع بالأسواق.. كيف تتجنبين ظهور البراعم على البطاطس؟

نشرة المرأة والصحة| كل ما تحتاج معرفته عن موجة فيروس كورونا في الشتاء.. علياء بسيوني تثير الجدل بهذا الفستان

بفستان مخملي.. حورية فرغلي تستعرض أناقتها| شاهد

بالأبيض اللافت.. علياء بسيوني تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

بدون بيض.. طريقة عمل المايونيز في البيت

لماذا تحدث الحساسية الغذائية؟.. تفاصيل صادمة

إسرائيل بينها.. تحذيرات لهذه البلدان من متغير كورونا الجديد في الشتاء |تفاصيل

ترشيحاتنا

استنفار أمني في ميدان الحصري استعدادا لمسيرات التنديد بالعدوان على غزة

الغلاء يضرب بريطانيا والمواطنون يستخدمون الحمامات العامة لخفض فاتورة الكهرباء

في بيان متحيز لإسرائيل.. بايرن ميونخ يكشف نتائج التحقيق مع نصير مزراوي

اشتباكات بالأيدي وألفاظ خارجة في انتخابات الزمالك

سوناك وتميم يحملان القادة مسؤولية بذل كل ما في وسعهم لمنع تصعيد العنف بالمنطقة

أول أزمة فى انتخابات الزمالك.. أعضاء القائمة الموحدة يحاولون تهدئة ميرفت سيد| والسبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من جمال شعبان على فيديو محمد صلاح لدعم غزة| شاهد

الوضع كارثي…طفلة من غزة تثير الجدل على السوشيال ميديا لسبب صادم

بياخد كيماوي.. تطورات مفاجئة في حالة هاني الناظر| تفاصيل

طريقة عمل رولات مسخن الدجاج.. بأسهل الخطوات

فيديو

بيجامات كستور.. رسالة قاسية من أنغام إلى متحدث جيش الاحتلال

مقطع فيديو لكرسي مهجور تحول لمنطقة جذب سياحي .. شاهد

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ