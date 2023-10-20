مصرع شخص صدمته سيارة خلال عبور الطريق في الشرقية

لقي طفل مصرعه إثر وقوع حادث اصطدام سيارة به بطريق سنجها دائرة مركز كفر صقر وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر صقر تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر صقر باستقبال "احمد ح م" 5 سنوات مقيم سنجها دائرة مركز كفر صقر "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه اثر وقوع حادث اصطدام سيارة به بطريق سنجها دائرة مركز كفر صقر وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر صقر تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.