أستاذ علاقات دولية: 7 أكتوبر أثبت فشل المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية

قال سيد مكاوي، أستاذ العلاقات الدولية، إن القمة التي ستنعقد غدا ستدعو لوقف إطلاق النار الفوري، لأن ما يحدث الآن في قطاع غزة حرب إبادة وتطهير عرقي.



وأضاف "سيد مكاوي" خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، أن أهالي قطاع غزة يتعرضون لتهجير والموت، متابعا: إسرائيل تلقي دائما باللوم على الأخرين، والمشكلة ليست في حماس والجهاد الفلسطيني.



واسترسل: إسرائيل ما هي إلا مشروع استعماري استيطاني، تم زرعه في المنطقة، منوها بأن ما حدث من هجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر فاجئ الجميع، بما فيهم الدول الأوروبية.



ولفت إلى أن العصابات الصهيونية في فلسطين ترتكب المجازر ضد الشعب الفلسطيني، بهدف التطهير العرقي والتهجير القسري، منوها بأن يوم 7 أكتوبر أثبت فشل المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية.