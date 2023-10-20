التشكيل المتوقع لنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي| تغييرات إجبارية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره سيمبا التنزاني، اليوم الجمعة، في تمام السادسة مساء، على الملعب الوطني، في افتتاح بطولة الدوري الإفريقي.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر، تحقيق الفوز خارج الديار أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير ووضع قدما في نصف نهائي البطولة.

وتلقى الأهلي ضربة موجعة بغياب علي معلول عن مباراة سيمبا التنزاني، إذ أكد مصدر أن الطائرة التي أقلت علي معلول من طوكيو الي دبي عقب مشاركته مع منتخب تونس في التوقف الدولي، تأخرت لمدة ساعة في الإقلاع وبالتالي لم يلحق بالرحلة التي تتجه من دبي الي تنزانيا.

كما أصيب الفرنسي أنتوني موديست بفيروس كورونا، قبل السفر إلى تنزانيا.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع : محمد هاني -ياسر ابراهيم -رامي ربيعه -كريم الدبيس.

الوسط : آليو ديانج -مروان عطية -أحمد نبيل كوكا.

الهجوم : رضا سليم -بيرسي تاو -محمود كهربا.