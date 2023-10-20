معبر رفح يتجهز لمؤتمر عالمي للأمين العام للأمم المتحدة حول المساعدات الإغاثية لأهالي غزة| خاص

رصدت بعثة صدى البلد في رفح، التجهيزات الأخيرة والاستعدادات التي تجرى أمام المعبر الآن، لانطلاق المؤتمر الصحفي المقرر له، بعد قليل، للأمين العام للأمم المتحدة، حول المساعدات الاغاثية لأهالي غزة.

وتفقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوس جوتيريش، المساعدات الانسانية التي وصلت إلى مصر عن طريق مطار العريش التي ستصل اليوم لقطاع غزة.

واستقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء، مساء الخميس طائرة قادمة من الدنمارك تحمل كمية مساعدات من الأدوية، وبطاريات الإثينول مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لدعم المستشفيات العامة داخل قطاع غزة .