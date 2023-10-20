غياب محمد عبد المنعم وعلي معلول عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه الاسبق عن غياب محمد عبد المنعم وعلي معلول بمباراة الأهلي اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"محمد عبد المنعم وعلي معلول يغيبان عن مباراة الاهلي ضد سيمبا في تنزانيا مساء اليوم".

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره سيمبا التنزاني فى السادسة مساء اليوم الجمعة، فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة، ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلي تنزانيا ، الأربعاء الماضي ، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني فى دوري السوبر الأفريقي.

وحال تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، بطل مصر، سيلتقى مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف النهائي، على أن يجمع نصف النهائي الآخر، بين الفائز من الوداد المغربى وأنيميا النيجيرى ضد المتأهل من الترجي التونسى ومازيمبي الكونغولى