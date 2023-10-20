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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

محمد ثروت يتبرع بأرباح حفله المقبل لأطفال غزة

صدى البلد

أعلن المطرب الكبير محمد ثروت عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تقديم المساعدة والدعم لأطفال غزة، حيث عبر عن إحساسه بالعجز وعدم القدرة على التغيير أو المساعدة. 

وأكد أن الجميع يمتلكون أنواعًا مختلفة من العطاء يمكنهم تقديمها إلى دعم فلسطين، معلناً  عن تنظيم أكبر حفل وطني خيري في مصر لصالح فلسطين.

وكتب محمد ثروت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، "احساس العجز وعدم القدرة على التغيير أو المساعدة مميت، لكن كل واحد ربنا اداله عطاء مختلف عن التاني في صورة موهبة أو شغل ويقدر يقدمه ساعة الازمة لاخواته.

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وأضاف، "قررت التبرع بكافة ارباح حفلاتي لأطفال غزة، وايضاً إرسال القوافل الطبية لمؤسسة ثروت للرعاية الاجتماعية للكشف علي اطفالنا في غزة وعلاجهم".

وأعلن ثروت خلال البيان، "قريباً سأقيم أكبر حفل وطني خيري في بلدنا الحبيب مصر وكل أرباحها تخصص لصالح إخواتنا واولادنا في غزة واناشد كل زملائي الفنانين المصريين و العرب المشاركة في هذا الحفل، وكل الدعم والحب لشعب فلسطين الحبيب.

أطفال غزة التواصل الاجتماعي المطرب الكبير محمد ثروت دنيا عبد المعبود دعم فلسطين حفل وطني خيري

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