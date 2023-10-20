طارق الدسوقي عن فلسطين: يجب الرد على تزيف الحقائق بالأعمال الفنية| خاص

حضر الفنان طارق الدسوقي حضور مؤتمر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية، الذي عقد في نادي نقابة المهن التمثيلية لمناقشة أزمة القضية الفلسطينية وتفاقمها.

وقال الفنان طارق الدسوقي فى تصريحات لـ"صدي البلد"، إن هذه الوقفة ليست وقفة من الفنانين فقط؛ بل وقفة من الشعب المصري جميعا، وإن أهالينا فى غزة لا يمكن أن يتركوا أرضهم بأي حال من الأحوال، ولو كانوا يرغبون في ذلك؛ لكانوا فعلوها منذ عشرات السنين.

وعن تقديم المعونات لشعب فلسطين ، قال الفنان طارق الدسوقي، إن مصر بالفعل تقدم الكثير من المعونات التي هي متاحة على بوابات معبر رفح.

وأضاف طارق الدسوقي: بنناشد جميع الدول العربية أن تلقى الضوء على القضية الفلسطينية وتعمل جاهدة على حلها بشتى الطرق .

وعن تقديم الأعمال التى تدعم القضية الفلسطينية، قال طارق الدسوقي : يجب على القائمين على الفن أن يكثروا من الأعمال الفنية التى تناقش وتدعم القضية الفلسطينية لتعرفها للأجيال القادمة بشكل أقوي ، ونرد أيضًا على الأعمال التى تتعمد تزيف التاريخ .

مؤتمر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية

دعا الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في ظل الحرب التي يخوضها مع العدوان الإسرائيلي وتفاقم الأزمة للقضية الفلسطينية.

ونشر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بيانا، جاء به: يستنكر الاتحاد العام لنقابات (التمثيلية- السينمائية- الموسيقية) العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، داعيا إلى وقفة تضامنية مع أهلنا في غزة، وذلك يوم الثلاثاء 17-10-2023، الساعة الثامنة مساءً بنادي نقابة المهن التمثيلية ، شارع البحر الأعظم ، الجيزة.

وأعربت هاجر الشرنوبي عن حزنها لما يحدث فى فلسطين وتفاقم الأزمة الفلسطينية.

وأضافت هاجر الشرنوبي عن ما تداول عن اللاعب محمد صلاح، معلقة: "زعلانة جدا لأنى كنت متعشمة إنه لازم يتكلم مش بس يتبرع، الناس عملت له أغنية؛ فكان لازم على الأقل يطلع يتكلم”.