سعر الذهب اليوم 21-10-2023

شهدتأسعار الذهب في مصر، ثباتا داخل السوق المحلي مع بداية أول أيام الأسبوع والمحددة اليوم السبت الموافق 21- 10-2023؛ ليستقر داخل محلات الصاغة وعلى مستوى الأعيرة المختلفة.

ومع اختتام تعاملات أمس الجمعة صعد المعدن الأصفر على مدى يومين لتبلغ زيادة الجرام الواحد 60 جنيه .

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا لنحو 2455 جنيه للبيع و 2475 جنيه للشراء.

بينما بلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2806 جنيه للبيع و 2829 جنيه للشراء .

وسجل سعر عيار 18 نحو 2104 جنيه للبيع و 2121 جنيه للشراء.

ووصل سعر عيار 14 لحوالي 1637 جنيه للبيع و 1650 جنيه للشراء .

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 19.64 ألف جنيه للبيع و 19.8 ألف جنيه للشراء .

وصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.81 مليون جنيه للبيع و 2.83 مليون جنيه للشراء.

سجل سعر أوقية الذهب حوالي 87.3 ألف جنيه للبيع و 87.97 ألف جنيه للشراء.

بداية قوية

وشهدت أسواق الذهب المحلي ارتفاعات كبيرة بدعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية بشكل كبير في ظل استمرار الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن مع استمرار المخاوف من توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

ومع بداية تعاملات أمس الجمعة افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً عند المستوى 2430 جنيه للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 20 جنيها ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2450 جنيه للجرام ، وفق تحليل جولد بيليون.

وسجلت تعاملات الذهب يوم الخميس، ارتفاع في سعر الذهب بمقدار 50 جنيه للجرام حيث أغلق السوق يوم أمس عند 2425 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2375 جنيه للجرام وكان قد سجل أعلى مستوى أمس الأول عند 2430 جنيه للجرام.

ووصل الارتفاع الحالي في أسعار الذهب بمصر يأتي بالتزامن مع نمو سعر الأونصة العالمية وتسجيله أعلى مستوى في 3 أشهر عند 1985 دولار للأونصة، وذلك في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.