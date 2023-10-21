بقيادة السيسي.. مصر تنتفض نصرة لفلسطين وتفويض الرئيس لاتخاذ هذا القرار

شهدت جميع محافظات مصر أمس الجمعة مظاهرات حاشدة للتضامن مع فلسطين والتنديد بالعدوان الإسرائيلى على غزة، وبدأت فى جميع المحافظات عقب صلاة الجمعة أمس ، حيث أطلق المتظاهرون العبارات المنددة بالاحتلال الإسرائيلى والاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطينى.

كما أطلق المتظاهرون الهتافات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي السيسى فى اتخاذ القرارات التى تضمن استقرار الأمن القومى والحفاظ على الأراضى المصرية، ورفض المتظاهرون مخطط التهجير وكل جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطيني، و رفعت الأعلام المصرية والفلسطينية واللافتات المؤيدة للقضية الفلسطينية.

وحرص المواطنون بمختلف الأعمار على التوافد، احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

مظاهرات المصريين نصرة لفلسطين

نفديك يا أقصى

انطلقت أمس مظاهرة عقب صلاة الجمعة خرجت من الجامع الأزهر للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وردد المتظاهرون الهتافات المنددة بالعدوان الإسرائيلى على الأقصي.

ونظم المئات من أهالى محافظة القليوبية، مظاهرة تاييد وتضامن مع الشعب الفلسطينى فى ميدان المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة للمشاركة فى الوقفة التضامنية للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى الشقيق، وآخرها استهداف مستشفى الأهلى المعمدانى بعزة، والذى خلف مئات الشهداء من أبناء شعب فلسطين، وكذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة

وردد المشاركون هتافات منددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل، تضمنت هتافات «القيادة السياسية.. إحنا معاكم فى القضية»، «فلسطين عربية»، و«فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية»، وغيرها من الهتافات التى تندد بما يرتكبه العدو الإسرائيلى بحق الأشقاء فى فلسطين.

وأكد المشاركون رفضهم التام لما يحدث فى غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، منددين باستهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلى المعمدانى بغزة وسقوط أكثر من 500 شهيد معظمهم من الأطفال والسيدات والمرضى والعُزل، مشيرين إلى أن المصريين جميعا يرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، باعتبار أن الأمن القومى المصرى خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أى ظرف من الظروف.

و نظم آلاف المواطنين بالمنيا وقفات ومسيرات بميدان بالاس بمدينة المنيا، وشوارع المحافظة، للتضامن مع الشعب الفلسطينى وتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، و ردد المشاركين هتافات «بالروح والدم نفديك يا أقصى .. غزة غزة رمز العزة .. خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.. واحد اثنين الجيش العربى فين- شد حيلك يا فلسطين كل الشعب المصرى حزين».

كما حرص المشاركون على صلاه الغائب بمسجد الحصري بميدنة السادس من أكتوبر، مرددين الدعاء ضد الاحتلال الصهيونى واعتداءات الوحشية على أهل غزة.

ونظم أطفال مظاهرة حاشدة فى مدينة المنيا، لنصرة فلسطين ولنضرة غزة، هتافات مدوية وإعلام فلسطين ولافتات منددة بالأعمال الوحشية لإسرائيل، وتعالت الهتافات: «بالروح بالدم نفديك يا أقصي».. «يسقط قتلة الأطفال».

ونظم المئات من أهالى دمياط أمس عقب صلاة الجمعة مظاهرة مؤيدة لغزة ورافضة للاعتداءات الإسرائيلية فى حق الشعب الفلسطيني، وذلك بميدان الساعة بمدينة دمياط، حيت رفع الاهالى صور شهداء فلسطين وأعلام فلسطين ومصر للتعبير عن دعمهم، وسط هتافات رافضة للاعتداءات فى حق شعب فلسطين، كما نظم العشرات من سيدات المجلس القومى للمراة وقفه تضامنية مستنكرين ما تتعرض له السسيدات من انتهاكات صارخه وغير انسانية.

وتظاهر الآلاف من مواطنى الاسماعيلية فى ميدان الشهداء «الممر سابقا» دعما لفلسطين وتأكيدا لموقف الدولة المصرية والرئيس السيسى الرافض لتهجير أبناء غزة إلى سيناء.

وتركت مسيرة من جامعة قناة السويس من أمام مقر الجامعة إلى ميدان الممر ووجه دكتور ناصر مندور رئيس الجامعة الشكر للطلاب على مشاعرهم الوطنية وحرصهم على المشاركة فى دعم الأشقاء فى فلسطين وتأكيد مصرية سيناء وعدم التفريط فى فى ذرة تراب من أرض مصر موجها التحية للرئيس السيسى على موقفه الوطنى وتطابق إرادته مع الإرادة الشعبية العارمة المؤيدة لدفاعه عن تراب الوطن.

ووصلت وفود من شباب التل الكبير وفايد والقصاصين وأبوصوير ونقابة الفلاحين كما شارك صحفيو الإسماعيلية فى مسيرة إلى الميدان.

وشارك علماء من الأزهر والأوقاف والكنائس بالتظاهرة فيما امتلاءات أنحاء الميدان بالشباب والشيوخ والنساء والأطفال من كل أحياء مدينة الإسماعيلية، وهتف المشاركون بالمظاهرة «بالروح بالدم نفديك يا اقصى».

و شهد ميدان ودوران النصر بمدينة كفر الشيخ مظاهرة مدوية ضمت آلاف المواطنين من مختلف الأحزاب السياسية والتيارات المختلفة والمواطنين العاديين حاملين أعلام مصر وفلسطين منددين بالعدوان الإسرائيلى الغاشم على شعب فلسطين الأعزل وغزة الحبيبة: ورددوا الهتافات: «واحد .. اتنين الشعب العربى فين» .

وانضم آلاف المواطنين إلى المظاهرة من مسجد الخياط ونظموا مسيرة إلى ميدان النصر بمدينة كفر الشيخ وقف الآلاف يرددون هتافاتهم التى وصلت عنان السماء مطالبين بالقصاص من قتلة اطفال غزه الأبرياء وهم يحملون خريطة فلسطين.

و انطلقت مسيرة شعبية على كورنيش الإسكندرية عقب صلاة الجمعة، شارك فيها الآلاف من المواطنين من مختلف الانتماءات السياسية والحزبية والدينية للتنديد بالممارسات اللاإنسانية التى تمارسها سلطات الاحتلال الصهيونى تجاه غزة وفلسطين، وأبدى المتظاهرون الذين حملوا اعلان مصر وفلسطين، رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة ورفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أى مكان آخر، ورفع المتظاهرون فى المسيرة التى انطلقت من طريق الكورنيش مرورًا بشارع المشير وصولًا إلى ميدان سيدى جابر، لافتات دعم لفلسطين من بينها، «مع القضية الفلسطينية»، «فلسطين لن تموت أبدًا»، و«فلسطين فى قلب كل مصري».

و نظم أهالى محافظة الأقصر والتيارات من الأحزاب السياسية والتحالف الوطنى بالمحافظة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى الشقيق وتأييد مواقف الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية، وتفويض الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى ورفض تهجير الفلسطينيين.

واحتشد الآلاف من أهالى المحافظة وكافة فئات المجتمع الأقصرى فى ميدان وساحة مسجد سيدى ابو الحجاج ومعبدالأقصر حاملين اعلام فلسطين ومصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى ومرددين الهتافات المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلى الغاشم على غزة كما أعلن المشاركون فى الوقفة موافقتهم على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما يتخذه من إجراءات لحماية الأراضى المصرية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.

وايضاً خرج المئات من المصلين فى مدينة مرسى مطروح فور أدائهم صلاة الغائب على أرواح الشهداء فى غزة إلى شارع الإسكندرية للتظاهر ضد القصف الاسرائيلى ضد المدنيين العزل والمصابين فى مستشفيات غزة وضد قصف الشعب الفلسطينى الأعزل فى غزة مرددين هتافات: «غزة غزة عربية»، «رايحين رايحين على الأقصى بالملايين»، «إحنا فداك يا فلسطين»، «من مطروح بتقولها قوية غزة غزة عربية»

وتجمع أعداد بالمئات فى التظاهرة التى تمركزت أمام مبنى ديوان محافظة مطروح وهتفوا ضد الكيان الصهيونى المحتل للأراضى العربية كما أعلنوا تأييدهم لقرارات الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى برفض فتح معبر رفح ادخول الأجانب إلا بعد الموافقة على دخول المساعدات الإنسانية لأهلنا فى غزة كما أعلنوا تضامنهم مع قرارات الرئيس السيسى فى رفض تهجير أبناء غزة إلى سيناء معلنين تأييدهم الكامل لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى. السيسى.

وفى الشرقية شارك الآلاف من أهالى محافظة الشرقية، فى تظاهرة احتجاجية بميدان المحطة بوسط مدينة الزقازيق، عقب أدائهم صلاة الجمعة، لتأييد ودعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتفويضه لحماية أمن مصر القومي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم القضية الفلسطينية، والرفض الكامل لتهجير الأشقاء من قطاع غزة، وندد المتظاهرون بالعدوان الغاشم الذى تشنه قوات الإحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة،والذى أسفر عن سقوط الآلاف من القتلى والجرحى بين صفوف أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة بعد قصف العدوان الإسرائيلى لمستشفى الأهلى المعمداني، ومسجدا فى جباليا شمال قطاع غزة، وكنيسة القديس بوفيلوس الأثرية بغزة.

و تظاهر الآلاف من المواطنين فى محافظة البحيرة للتضامن مع فلسطين، فى ميدان جلال قريطم فى مدينة دمنهور.

تظاهر المئات من أبناء محافظة المنوفية فى شارع الاستاد بشبين الكوم للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني.

وتظاهر عدد كبير من المواطنين فى محافظة المنوفية من مختلف المراكز، تلبية لنداء الوطن والعروبة، للمشاركة فى التظاهرات الحاشدة الرافضة للاعتداء الإسرائيلى على قطاع غزة الفلسطيني، والرافضة للخطة الأمريكية الإسرائيلية لتهجير أبناء قطاع غزة الفلسطينى إلى سيناء، وردد المتظاهرون عبارات منها: «يا حرية فينك فينك الصهاينة بينا وبينك».

و تجمع الآلاف من المواطنين فى محيط ميدان أم كلثوم فى مدينة المنصورة بجوار ديوان محافظة الدقهلية فى مظاهرات حاشدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وكذلك نظم الآلاف من اهالى السويس تظاهرة تضامنية، عقب صلاة الجمعة فى ميدان إسماعيل يس، دعما وتأييدا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى من رفض قاطع للتهجير القسرى للفلسطينيين بهدف تصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالأمن القومي؛ والتضامن مع الشعب الفلسطينى فى مواجهة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلى وجرائم الإبادة والعقاب الجماعى والحرب على سكان قطاع غزة.

و تظاهر آلاف المواطنين فى محافظة بورسعيد بحديقة المنتزة عقب صلاة الجمعة إحتجاجا على حصار غزة والاعمال الوحشية التى تمارسها إسرائيل ضد الشعب الأعزل، ورد المتظاهرون هتافات ضد إسرائيل والمطالبة بوقف العدوان على أهالى غزة رافعين أعلام فلسطين ومصر وصور الرئيس السيسي.

و تظاهر المئات من المواطنين وطلبة الجامعات والمدارس ضد العدوان الإسرائيلى على الفلسطنيين بميدان الساعه بمدينة قنا رافضين تهجير الفلسطينيين من غزه إلى سيناء ومطالبة الدول العربية بالتحرك لوقف إطلاق النار عليهم

وتوافد المئات من جماهير وأبناء محافظة سوهاج، على ميدان الشبان المسلمين بمدينة سوهاج، للمشاركة فى التظاهرات التى انطلقت دعما وتأييدا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى من رفض قاطع للتهجير القسرى للفلسطينيين بهدف تصفية القضية الفلسطينية، والإضرار بالأمن القومي، والتضامن مع الشعب الفلسطينى فى مواجهة عدوان قوات الإحتلال الإسرائيلى وجرائم الإبادة والعقاب الجماعى والحرب على سكان قطاع غزة.

و نظم المئات من أبناء محافظة شمال سيناء وقفة احتجاجية فى ميدان الساعة بالعريش، دعما للقضية الفلسطينية، والتنديد بالعدوان الصهيونى على قطاع غزة.

و حرق أهالى الوادى الجديد العلم الإسرائيلى فى مظاهرات حاشدة بميدان الساحة بمدينة الخارجة، حيث أطلق المتظاهرون العبارات المنددة بالاحتلال الإسرائيلى والاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطينى، كما أطلق المتظاهرون الهتافات المؤيدة للرئيس السيسى فى اتخاذ القرارات التى تضمن استقرار الأمن القومى والحفاظ على الأراضى المصرية، ورفض المتظاهرون مخطط التهجير وكل جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطيني، وجابت المظاهرات شوارع مدينة الخارجة وسط رفع الأعلام المصرية والفلسطينية واللافتات المؤيدة للقضية الفلسطينية.

مظاهرات المصريين نصرة لفلسطين

سترون الملايين

يشار إلى أنه كان قد قال الرئيس السيسي: “لو استدعى الأمر أن أطلب من المصريين الخروج للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء سترون خروج الملايين من المصريين الذين يؤيدون موقف الدولة”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني في مقر رئاسة الجمهورية يوم الاربعاء 18 أكتوبر 2023.

وأضاف الرئيس السيسي، قائلا: " فكرة النزوح وتهجير الفلسطينيين إلى مصر، فكرة غير قابلة للتنفيذ، وأنا أحذر من هذا الأمر، نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء، يعنى أننا ننقل فكرة المقاومة والقتال من قطاع غزة إلى سيناء، وتصبح سيناء قاعدة للانطلاق على أسرائيل، وحينها سترد إسرائيل على سيناء بهدف الدفاع عن نفسها".

واستكمل: “مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، ونحتاج للمساهمة في الاستثمار في هذا السلام، ولا يجب أخذه إلى فكرة غير قابلة للتنفيذ”.

ويشار إلى أنه قد خرجت أمس مظاهرات حاشدة في بعض العواصم العربية والكثير من الدول حول العالم ، تضامنا مع غزة التي تتعرض لهجمات إسرائيلية مستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 وهو ما أسفر عن آلالاف الضحايا والجرحى والشهداء فضلاً عن تشريد ونزوح مليون شخص من قطاع غزة إلى جنوبه بحثا عن ملاذ آمن ، وكذلك نشاهد أسوء مشاهد انسانية على الاطلاق وهو ما آثار غضب الملايين حول العالم.

و أكد طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن ميادين مصر قالت كلمتها أمس وفوضت الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسة في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف طارق الخولي، في تصريحات إعلامية، أن هذه رسالة واضحة لكل دول الغرب التي تدعم إسرائيل في قصف الأطفال والشعب الفلسطيني.

وتابع أن الوطن العربي لم يقف مكتوف الأيدي في دعم الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن السيسي يعمل على احتواء التصعيد ودعم القضية الفلسطينية.

وأشار الى أن هذا الجيل من الحكام في إسرائيل وأمريكا يعلمون أهمية سيناء للمواطن للمصري وانها خط احمر وجزء من العقيدة المصرية.