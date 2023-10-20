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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حرقوا العلم وأهانوا الكيان| 5 مشاهد من ميادين مصر تُرعب إسرائيل

صدى البلد

اشتعلت الحرب في قطاع غزة، واشتعلت معها قلوب المصريين، منتفضين من جميع المحافظات وانطلقوا في مظاهرات في الميادين المختلفة متضامنين من القضية الفلسطينية، وبين حرق العلم وإهانة الكيان الصهيوني كانت التظاهرات التضامنية من الشعب المصري الذي احترقت قلوبه على أشقاؤه المتضررين في فلسطين…

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الإسماعلاوية دهسوا العلم الاسرائيلي بالأقدام 

اشتعلت التظاهرات التضامنية للقضية الفلسطينية، في ميدان الممر بمحافظة الإسماعيلية، حيث نظن الآلاف من النشطاء وممثلي القوى السياسية، مسيرات تضامنية انطلقت من المساجد بنطاق المحافظة إلى ميدان الممر ( الشهداء)، رافعين شعار “ بقولها بكل قوة فلسطين عربية”.

استمر توافد المتظاهرين حتى الساعة الرابعة عصرًا، في مسيرات وسط هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية، معارضة للاعتداءات الإسرائيلية، حيث شارك في المسيرات الأسر الاسمعلاوية، خاصة الأطفال والنساء من أعمار مختلفة

 أشعل العشرات من المشاركين في المظاهرة النار في العلم الإسرائيلي وقاموا بدهسه أسفل الأقدام، تعبيرًا عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وللانتهاكات الصهيونية الأخيرة ضد الأشقاء الفلسطينيين المدنيين العُزل

حرق العلم الإسرائيلي في الغربية 

استمرارًا للتظاهرات في محافظات جمهورية مصر العربية تضامنًا مع القضية الفلسطينية، تدشن أهالي محافظة الغربية مسيرات حاشدة طافت أرجاء شوارع وميادين المحافظة، وقاموا خلالها بحرق العلم الإسرائيلي ورفع رايات وأعلام الدولة الفلسطينية، معربين عن رفضهم القاطع لسيناريو التهجير للفلسطينيين من وطنهم.

في منطقة الاستاد في مدينة طنطا تزايد أعداد المتظاهرين إلى قرابة الـ 10 آلالاف متظاهر، رافعين عبارات “ فلتسقط إسرائيل.. القدس عربية، نعم لإدخال المساعدات الإنسانية لصالح أشقائنا الفلسينيين، لا للعدوان على غزة".

وقفات احتجاجية في دمياط

في دمياط احتشد الآلاف من المواطنين من أبناء المحافظة في ميدان الساعة، تأييدًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض التهجير، حيث هتف العشرات “ بالروح بالدم نفديك يافلسطين، لا لتهجير الفلسطينيين، فلسطين عربية”.

صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة في بورسعيد

في محافظة بورسعيد، شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الآلاف من أبناء المحافظة، تأدية صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة، وذلك من مسجد الشاطئ بنطاق حي العرب

نساء الصعيد يدعمن قرارات الرئيس السيسي

احتشد آلاف المتظاهرين ظهر اليوم الجمعة بميدان محافظة سوهاج تنديداً بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ودعماً لكافة القرارات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية أمن واستقرار البلاد.

وسجلت النساء رقماً مهماً في التظاهرات حيث برزت المشاركة النسائية القوية لسيدات صعيد مصر بشكل كبير، تعبيراً عن تضامنهم الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين.

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