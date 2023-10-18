700 جنيه انخفاضا في طن الأرز الأبيض| سعر الكيلو بالأسواق والمنافذ

تراجعت أسعار بعض السلع الغذائية خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ما أطلقت الحكومة المصرية مبادرة تخفيض الأسعار، يوم السبت الماضي.. إحدى تلك السلع التي انخفض سعرها سلعة الأرز التي تعتبر إحدى أهم السلع التي تتواجد داخل جميع البيوت المصرية.

شهدت أسعار الأرز تراجعًا خلال الفترة الماضية بين 500 و 700 جنيه للطن، مقارنة بمستوياتها خلال شهر سبتمبر، فكم بلغ سعر الكيلو منه في الأسواق؟…

أسعار الأرز اليوم في الأسواق

سجلت أسعار الأرز الشعير من 13 إلى 14 ألف جنيه للطن، فيما تراجعت أسعار طن الأرز الأبيض في الجملة، ليصل سعره من 18 ألفا إلى 20 ألف جنيه للطن، بدلاً من 26 و28 ألف جنيه للطن، كما انخفض سعر كيلو الأرز الأبيض للمعبأ إلى 20 و 23 جنيهًا للكيلو بدلاً من 30 و 35 جنيهًا للكيلو، حيث..

يتراوح سعر الأرز السائب في الأسواق اليوم من 25 إلى 27 جنيهًا.

تراجعت أسعار الأرز المعبأ من 30 إلى 35 جنيها، حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر.

الأرز الهندي في المجمعات الاستهلاكية بلغ سعره 20 جنيها.

تطرح وزارة التموين الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.5 جنيه.

أسباب تراجع أسعار الأرز

ترجع أسباب انخفاض سعر الأرز في الآونة الأخيرة إلى الخطوات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في استيراد الأرز من الخارج، إلى جانب التعاقد على شراء كميات من الأرز الأبيض من الخارج لطرحها على المواطنين بأسعار مخفضة.

وتستمر وزارة التموين في استيراد الأرز للحد من جشع التجار، والوصول إلى توفير كميات كبيرة من الأرز ما يجعل المعروض أكثر من المطلوب ليكون السعر النهائي في صالح المستهلك.

مبادرة خفض أسعار السلع

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، عن مشاركة شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وعدد كبير من السلاسل التجارية بالقطاع الخاص، في مبادرة تخفيض أسعار السلع، بهدف تخفيف عبء غلاء المعيشة على المواطنين المصريين، إذ تستمر تلك المبادرة طوال الـ 6 أشهر المقبلة.

وأوضح الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، على هامش جولة تفقدية لمنفذ أحمد عرابي التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن أطراف المبادرة الرئيسيين هم مجلس الوزراء، والوزارات المعنية مثل التموين والصناعة والمالية، إضافة إلى البنك المركزي واتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية.

انخفاض أسعار السلع بنسب تتراوح من 20% إلى 25%

عملت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على مد الأسواق بالسلع والمنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم، وفقًا لتوجيهات وزير التموين، وذلك في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع يكفي لعدة أشهر لا تقل عن 3 أشهر وتصل إلى 24 شهرا، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع داخل المبادرة من 20% إلى 25%، مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.

أسعار السلع المخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار وأماكن تواجدها

جاءت أبرز السلع التي تم طرحها في مبادرة تخفيض أسعار السلع من خلال شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية كالتالي:

كيلو السكر الحر بلغ سعره 27 جنيها بدلاً من 35 جنيها

لتر زيت الخليط المعبأ 800 مل بسعر 40 جنيها بدلاً من 45 جنيها

2.1 لتر من زيت الخليط بسعر 97.75 جنيه بدلاً من 118 جنيها

سعر الكيلو من الأرز البلدي عريض الحبة 22 جنيها بدلاً من 28 جنيها

بلغ سعر الكيلو من الأرز المستورد 20 جنيها بدلاً من 25 جنيها

سعر الكيلو من الدواجن البرازيلي المجمدة 85 جنيها بدلاً من 115 جنيها

طبق البيض بسعر 125 جنيها بدلاً من 150 جنيها

1 كيلو من المكرونة بسعر 17.5 بدلاً من 20 جنيها

سعر 350 جراما من المكرونة 5.75 جنيه بدلاً من 7.5 جنيه

طبقت الشركة المصرية لتجارة الجملة نفس أسعار السلع الأساسية في النيل للمجمعات الاستهلاكية وطرح أيضًا بجانبها…