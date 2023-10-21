عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول مسلسل جاهز للعرض رمضان 2023.. محمد سامي ينتهي من "نعمة الأفوكاتو"

مي عمر والمخرج محمد
مي عمر والمخرج محمد سامي

انتهي صناع مسلسل “ نعمة الافوكاتو ” للمخرج محمد سامي  من تصوير العمل ، أمس ، تمهيداً لعرضه خلال شهر رمضان القادم .

وانهي المخرج محمد سامي تصوير عدد من المشاهد ، أمس ، داخل دار القضاء العالي بمنطقة وسط البلد .

ومن المقرر ان يبدأ محمد سامي مونتاج الحلقات ، ليكون اولي الاعمال الدرامية الجاهزة للعرض خلال شهر رمضان 2023.

مسلسل نعمة الافوكاتو ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، من خلال محامية تدخل في صراعات مع طليقها ضمن أحداث العمل، والعمل مكون من 15 حلقة.


"نعمة الأفوكاتو" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، كمال أبورية، طارق النهري، ولبنى ونس، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

وكانت أخر أعمال محمد سامي الدرامية مسلسل "جعفر العمدة"، الذى عرض في سباق دراما رمضان الماضي، وحقق أعلي نسبة مشاهدة خلال عرضه.

فنانة شابة تطلب تبني طفلة فلسطينية.. تفاصيل

كسّرت الدنيا | أغنية رفضتها سميرة سعيد لجرأة كلماتها.. وسبب قرار الموافقة


ودارت أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة ، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ودخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم قابل خلال مشواره "عايدة" ، وتعرف عليها ونشأت بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما عاش جعفر مأساة بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.


المسلسل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، عماد صفوت، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

نعمة الأفوكاتو اعمال محمد سامي المخرج محمد سامي رمضان 2023 كمال أبورية مسلسل جعفر العمدة محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحب المنصب مفاجأة | الكشف عن اسم رئيس نادي الزمالك الجديد

حاجة تفرح.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ كهربا وجماهير الأهلي

رسميا.. فوز قائمة حسين لبيب في انتخابات نادي الزمالك بالكامل

هجوم عنيف من فرج عامر على ثلاثي الأهلي عقب التعادل مع سيمبا

قمة القاهرة الدولية للسلام.. قائمة الدول المشاركة لبحث تطورات القضية الفلسطينية غدًا

امسحيها يا فنانة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة على إنستجرام

اكتساح لـ حسين لبيب.. مؤشرات النتائج الأولية في انتخابات الزمالك

سيدة بألف رجل| معتصمة أمام معبر رفح تواجه مراسلة CNN صاحبة الفيديو المزيف.. فماذا حدث؟

ترشيحاتنا

بسمة وهبة توجه رسالة بالعبري للشعب الإسرائيلي.. ماذا قالت؟

حماس تنشر فيديو إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين | شاهد

هاني برزي يكشف نية الزمالك في التجديد لزيزو وفتوح

اقتصاد الإمارات| 8.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

ما هو دين الرسل مع الدليل؟ .. أسرار عظيمة يكشفها علي جمعة

بعد الإفراج عن أسيرتين.. بايدن يطالب إسرائيل بتأجيل الاجتياح البري لقطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض ومخاطر النزلة المعوية للأطفال

على طريقته الخاصة.. بائع خضار يدعم فلسطين

ضعي زيت الزيتون على بشرتك.. النتيجة مذهلة

دون العثور على الأباء.. إنتشال رضيعة من تحت الأنقاض مع 2 من الأشقاء

فيديو

وصف المقاومة بالإرهاب.. مقطع فيديو لمواطنة إيرلندية توبخ مسؤولا بريطانيا

العالم في انتظار حدث فلكي مهم غدا.. تعرف عليه /فيديوجراف

حرب عالمية ثالثة "الأخطر والأشرس".. ماهى السيناريوهات المرعبة بعد اجتياح محتمل لـ غزة؟؟

نجوم كرة قدم عرب مهددين بالإيقاف لدعمهم القضية الفلسطينية.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ