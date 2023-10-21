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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا .. نجوم هيوليود يوجهون خطابا لرئيس أمريكا لوقف إطلاق النار فى غزة

صدى البلد

أرسل ما يقرب من 60 ممثل أمريكي خطابا الي الرئيس الامريكي بايدين ، يطالبونه بوقف إطلاق النار على قطاع غزة .

وجاء نص الخطاب : نحث إدارتكم، وجميع قادة العالم، على احترام جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير - إنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن ،  فنرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئا. وكما قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث (التاريخ يراقب)".

جون ستيوارت

وإضاف الموقعون على الخطاب : "يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إليهم (سكان غزة).

 خواكين فينيكس

وابرز الموقعون على هذا الخطاب : جون ستيوارت والممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس وسوزان ساراندون وكريستين ستيوارت وكوينتا برونسون ورامي يوسف وريزأحمد وماهرشالا .

رامي يوسف 

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وكان قد إصدر البيت الأبيض، اليوم السبت، بيانًا تراجع فيه عن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن طلبه من إسرائيل تأجيل الاجتياح البري لقطاع غزة، وذلك في سبيل تحرير مزيدٍ من الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حركة حماس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بايدن قوله عند سؤاله من أحد المراسلين، الجمعة، عما إذا كان ينبغي لإسرائيل تأجيل الاجتياح البري المحتمل لقطاع غزة، حتى يتم تحرير المزيد من الرهائن أو الأسرى، "نعم".

أما البيت الأبيض، فقد قال في بيان له إن بايدن كان يعتقد أن السؤال عن مدى رغبته في الإفراج عن المزيد من الرهائن وليس تأجيل الغزو البري لقطاع غزة.

الأراضي المقدسة الرئيس الأمريكي الأمم المتحدة جون ستيوارت خواكين فينيكس رامي يوسف

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نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا .. نجوم هيوليود يوجهون خطابا لرئيس أمريكا لوقف إطلاق النار فى غزة

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